Er soll junge Kollegen attackiert haben: Neymar reagiert auf brisanten Bericht

Am Sonntag hatte das große brasilianische Medium Globo Esporte berichtet, dass der 34-jährige Superstar nach dem 2:2 gegen Chapoecense zwei junge Kollegen hart angegangen und im Zuge dessen sogar beleidigt habe. Unter anderem soll Neymar den 21-jährigen Mittelfeldspieler Bontempo als "Sch***e" bezeichnet haben, auch der 19-jährige Verteidiger Ananias wurde namentlich genannt.

In einer Videobotschaft bei Instagram bezeichnete Neymar diesen Bericht als "völlig falsch" und sagte: "An alle, die diese Informationen verbreitet haben: Bitte hört damit auf. Verbreitet keine Lügen." In der Kabine habe lediglich "eine Diskussion" stattgefunden. "Wir alle haben unsere Meinung geäußert. Wir haben uns selbst zur Rechenschaft gezogen, was ganz natürlich ist, denn wir verlangen immer das Beste von uns selbst. Wir sind ehrgeizig und wollen gewinnen. Aber es gab keine Schelte und keine Schuldzuweisungen an die jungen Spieler."

Die beiden betroffenen Spieler wollten die Vorfälle auf Anfrage von Globo Esporte nicht bestätigen und sprachen lediglich von einer "allgemeinen Zurechtweisung" seitens Neymars. Der Superstar selbst habe am Sonntag, dem Tag nach dem Vorfall, nicht am Training teilgenommen und das Klubgelände ohne Erlaubnis vorzeitig verlassen.

Neymar kehrte 2025 zum FC Santos zurück

Dem Bericht zufolge sind nicht nur seine Mitspieler, sondern auch die Trainer und die Klubführung von Neymars Verhalten verärgert. Grundsätzlich sei das Verhältnis zwischen Superstar und dem Rest der Mannschaft angespannt. Bei misslungenen Spielzügen auf dem Feld soll Neymar regelmäßig abfällige Gesten in Richtung seiner Kollegen zeigen.

Vor einigen Monaten habe Neymar seinen damaligen Kollegen Deivid Washington (mittlerweile beim FC Chelsea aktiv) derart kritisiert, dass dieser in Tränen ausgebrochen sei. Robinho Jr. hat er bei einer Trainingseinheit sogar geschlagen, wofür sich Neymar später öffentlich entschuldigte.

Nach vielen Jahren beim FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Al-Hilal war Neymar im Januar 2025 zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Seitdem gelangen ihm in 44 Pflichtspielen 19 Tore und acht Assists. Trotz Neymar steckt Santos aktuell im Abstiegskampf.