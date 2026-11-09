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Im Sommer entschied sich Borussia Dortmund für Ethan Nwaneri, Marcel Regula schaute in die Röhre. Doch der polnische Neu-Nationalspieler von Zaglebie Lubin könnte im Winter zum BVB wechseln. Wer ist der 20-jährige?

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Ein Privatjet stand schon bereit, Marcel Regula saß auf gepackten Koffern, die Verantwortlichen von Zaglebie Lubin frohlockten. Doch sie wussten zugleich, dass Borussia Dortmund parallel noch darauf wartet, dass der FC Arsenal sein Auswärtsspiel bei Aston Villa über die Bühne bringt, um die Gespräche wegen einer Leihe von Ethan Nwaneri fortzusetzen.

Tief in der Nacht zum 1. September fanden die BVB-Bosse schließlich eine Einigung mit den Gunners, um den 19-Jährigen als kurzfristigen Ersatz für den am Kreuzband lädierten Neuzugang Giannis Konstantelias zu verpflichten. Regulas Reise von Westpolen nach Dortmund fiel aus.

Doch das Interesse der Westfalen am 20-jährigen Offensivspieler blieb bestehen. Die Chancen stehen gut, dass sich Regula in der Wintertransferperiode der Borussia anschließt. "Wir werden sehen, was dann möglich ist. Das hängt auch davon ab, ob wir noch Verletzungen haben", sagte Sportdirektor Ole Book am vergangenen Mittwoch bei DAZN über Nachjustierungen zur Rückrunde. "Es ist kein ganz großes Geheimnis, dass wir nicht zu viele Außenverteidiger haben. Da darf nicht viel passieren."

Wie nun Regula, der meist im Angriff, dem offensiven Mittelfeld und vor allem auf dem rechten Flügel eingesetzt wird, zum Thema Außenverteidiger passt? Es soll dem Vernehmen nach tatsächlich Überlegungen beim BVB zu geben, Regula zum Rechtsverteidiger umzuschulen.

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BVB-Transferflirt Marcel Regula: Das sind seine Stärken

Hört man sich in Polen um, weiß man davon nichts und spricht von einer unkonventionellen Idee. Schließlich war dort noch niemand auf den Gedanken gekommen, den Youngster auf eine defensivere Position zu verschieben. Andererseits bringt Regula viel Tempo und eine hohe Aktivität mit, Entschlossenheit, Mut und Kampfgeist prägen sein Spiel. Er ist laufstark und agiert im Pressing mit viel Energie. In der Ekstraklasa kommt er im Durchschnitt auf starke fünf Balleroberungen pro Partie.

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Dass sich die Dortmunder Regula als potenziellen Neuzugang ausgeguckt haben, ist ein weiterer Beweis des neuen Ansatzes unter Book. Der 40-Jährige hatte in seiner ersten Transferperiode beim BVB - mit Ausnahme von "Not-Einkauf" Nwaneri - ausschließlich vor allem Spieler außerhalb der europäischen Top-5-Ligen geholt.

Regula gilt in Polen als eines der größten Talente in der ersten Liga. Zaglebie, ein mit staatlichen Mitteln finanzierter Verein, der sich keine Sorgen um seine Finanzen machen muss, legt unter Trainer Leszek Ojrzynski großen Wert auf die Verteidigung und ähnelt damit der Herangehensweise von BVB-Trainer Niko Kovac.

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Marcel Regula "ein komplizierter und sehr schwer zu führender Spieler"?

In dieser Saison spielt Lubin wie Dortmund meist mit drei Innenverteidigern, wobei Regula hinter dem Stürmer oder als einer der beiden Zehner agiert, von wo aus er regelmäßig auf den Flügel ausweicht. Er kommt häufig zu Torchancen und steht nach 14 Ligaspielen bei fünf Treffern und einer Vorlage.

Die vergangene Spielzeit war Regulas erstes volles Jahr im Profifußball. Mit zwölf Torbeteiligungen (sieben Treffer, fünf Vorlagen) wurde er zum besten Nachwuchsspieler gewählt und debütierte in Polens U21, wo er bei seinem Debüt direkt traf. "Er ist sehr reif und jemand, der sich in jeder Liga behaupten kann. Spieler wie er sind für die Gegner immer unangenehm", hatte Coach Ojrzynski damals über ihn gesagt.

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Der 54-Jährige lobte zwar Regulas Charakterstärke, stellte aber auch gelegentliche Probleme im Umgang mit ihm heraus. "Ein komplizierter und sehr schwer zu führender Spieler. Es kommt darauf an, mit welchem Fuß er aufsteht, um es mal scherzhaft zu sagen. Wie es bei jungen Leuten so ist. Um ihn herum ist viel los", sagte Ojrzynski. "Manchmal muss man ihm einen Anreiz bieten, manchmal muss man ihn zurechtweisen und ihm Angst einjagen. Man muss ständig wachsam sein. Wir haben einen gewissen Einfluss auf ihn und können ihn kontrollieren, aber die meiste Zeit verbringt er allein, und dann sind Weisheit und volle Kontrolle gefragt."

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Abgang von Marcel Regula wird zum Politikum bei Zaglebie Lubin

Noch vor dem BVB hatten Benfica, Feyenoord Rotterdam und der türkische Erstligaaufsteiger Corum in der vergangenen Transferperiode Interesse an Regula angemeldet, der als Kind Fan des FC Barcelona war und sich als "ganz normalen Junge vom Land" beschreibt.

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Ein möglicher Abgang Regulas wurde nach und nach immer mehr zum Politikum. Auch, weil Präsident Pawel Jez schon im vergangenen März erklärte, er wolle ihn zum Rekordverkauf des Klubs machen. Dies ist immer noch jener von Bartosz Bialek 2020 für fünf Millionen Euro Ablöse zum VfL Wolfsburg.

Am konkretesten wurde es schließlich mit Premier-League-Absteiger FC Burnley. Jez drängte auf den Abschluss des Geschäfts und sagte öffentlich, die Ablösesumme werde sieben Millionen Euro übersteigen. Die Engländer sollen einschließlich Boni zwischen acht und neun Millionen Euro für Regula geboten haben.

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Nach gescheitertem Transfer von Marcel Regula: Präsident wird entlassen

Der Wechsel scheiterte jedoch an Regulas ernsthaften Bedenken, gerade hinsichtlich der Sprachbarriere. "Ich arbeite ständig an meinem Englisch, damit es immer besser wird", hatte er zuvor zwar einmal gesagt, meinte aber auch: "Im Moment habe ich kein Gefühl für einen Wechsel. Es geht um die Eingewöhnung und darum, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Ich habe jedenfalls nicht vor, nur um des Weggehens willen zu gehen, denn das wäre sinnlos."

Als das Transferfenster schloss und Lubin ohne die für Ekstraklasa-Verhältnisse beträchtliche Finanzspritze dastand, wurde Klubchef Jez seines Amtes enthoben wurde. Kurz zuvor hatte er noch Sportdirektor Rafal Ulatowski entlassen. Diese großen Umwälzungen innerhalb des Vereins wirkten sich auf Regula jedoch ebenso wenig aus wie der geplatzte Wechsel nach Dortmund.

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Zaglebie liegt als Vorjahressiebter aktuell mit 23 Punkten aus 14 Spielen auf Rang sechs. Regulas Leistungen waren bislang sehr ordentlich, er gehört weiter zu den Lichtblicken der Mannschaft. In allen Partien stand er in der Startelf, elf davon absolvierte er über die vollen 90 Minuten. Folgerichtig wurde er im Oktober erstmals in die polnische Nationalmannschaft berufen und kam bei zwei der vier Nations-League-Partien als Joker zum Einsatz.

Noch hat sich Regula nicht zu den Tagen rund um den vergangenen Deadline Day geäußert. Wohl aus gutem Grund, denn was nicht ist, kann ja (bald) noch werden. "Borussia Dortmund plant für die Zukunft mit Marcel Regula. Wir werden sehen, ob es im Winter oder erst im kommenden Sommer so weit sein wird", hatte Ex-Präsident Jez vor seiner Entlassung noch getönt. Acht Millionen Euro will Zaglebie für ihn sehen - auch dann, wenn ihn der BVB auf der rechten Schiene einsetzt.

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BVB-Transferflirt Marcel Regula: Seine Leistungsdaten bei Zaglebie Lubin

Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten 57 13 9 8 1