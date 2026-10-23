Er plant schon den Ballon d'Or-Gewinn: Lamine Yamal erinnert an Vinicius Junior

Wie der besonders in Kreisen des FC Barcelona gut informierte Journalist Victor Navarro von Cadena COPE berichtet, werde Yamal mit seinem engsten Kreis in einem Privatjet zur Preisverleihung am Montagabend nach London reisen, während die offizielle Delegation der Katalanen in einem anderen Privatflieger kommt.

Zudem soll bereits eine Feier organisiert worden sein, sollte Yamal tatsächlich zum Weltfußballer gekürt werden. Erinnerungen werden diesbezüglich an 2024 wach, als Vinicius Junior von Real Madrid bereits im Vorfeld der Preisverleihung eine Feier für 20 geladene Gäste organisiert und zudem seinen Teamkollegen bei den Königlichen jeweils eine Rolex versprochen haben soll.

Für den Tag der Gala hatte der Brasilianer bereits einen Privatjet für seine Entourage gechartert und ein exklusives Designer-Outfit sowie Hotelzimmer organisiert. Auch sein Ausrüster Nike hatte eine goldene Kampagne sowie spezielle Fußballschuhe vorbereitet.

Am Ende platzte der Traum des umstrittenen Brasilianers: An seiner Stelle wurde Rodri zum Weltfußballer gewählt. Aus Frust über diese Nachricht waren Vinicius und auch die gesamte Real-Delegation der Preisverleihung damals fern geblieben. Ein Affront, der international scharf kritisiert wurde.

Kane, Yamal, Mbappe: Wer gewinnt den Ballon d'Or?

Lamine Yamal ist am Montag einer der drei großen Favoriten auf den legendären goldenen Ball, der jährlich von France Football vergeben wird. Seine Hauptkonkurrenten sind Kylian Mbappe von Real Madrid und Harry Kane vom FC Bayern. Alle drei dürfen sich nach wie vor berechtigte Hoffnungen machen.

Für Yamal spricht der Weltmeistertitel mit Spanien, das Double mit Barca 2026 und seine unglaubliche Quote für Barca in der vergangenen Saison trotz einiger Verletzungsprobleme (43 Spiele, 24 Tore, 18 Vorlagen). Zudem legte er bis Ende September (28.9. war Abstimmungsende) einen atemberaubenden Saisonstart hin.

Mbappe krönte sich derweil bei der WM im Sommer mit nur 27 Jahren zum WM-Rekordtorschützen. Auch er legte individuell atemberaubende Zahlen für die Königlichen in der vergangenen Saison auf (42 Tore in 44 Spielen), konnte aber keinen einzigen Titel gewinnen.

Bei Kane kommt derweil eigentlich alles zusammen. Der 33 Jahre alte Starstürmer des deutschen Rekordmeisters befindet sich in der besten Form seines Lebens, glänzt nicht nur als Vollstrecker, sondern auch teils als tiefer Spielgestalter. In der Saison 2025/26 erzielte er 61 Pflichtspieltore in 51 Partien für die Münchner, bereitete zudem sieben Treffer vor. Mit den Bayern gewann er das nationale Double. Ein großer internationaler Titel blieb aber aus. Mit den Three Lions wurde er bei der WM Dritter, mit den Bayern war im Halbfinale der Champions League gegen PSG Schluss.

Getty Images







