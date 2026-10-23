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YamalGetty Images
Jonas Rütten

Er plant schon den Ballon d'Or-Gewinn: Lamine Yamal erinnert an Vinicius Junior

La Liga
L. Yamal
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
H. Kane
FC Barcelona
Real Madrid
Bayern München

Am Montagabend herrscht Gewissheit darüber, wer den Ballon d'Or gewinnt. Bei Lamine Yamal laufen die Planungen offenbar schon auf Hochtouren.

Wie der besonders in Kreisen des FC Barcelona gut informierte Journalist Victor Navarro von Cadena COPE berichtet, werde Yamal mit seinem engsten Kreis in einem Privatjet zur Preisverleihung am Montagabend nach London reisen, während die offizielle Delegation der Katalanen in einem anderen Privatflieger kommt.

Zudem soll bereits eine Feier organisiert worden sein, sollte Yamal tatsächlich zum Weltfußballer gekürt werden. Erinnerungen werden diesbezüglich an 2024 wach, als Vinicius Junior von Real Madrid bereits im Vorfeld der Preisverleihung eine Feier für 20 geladene Gäste organisiert und zudem seinen Teamkollegen bei den Königlichen jeweils eine Rolex versprochen haben soll.

Für den Tag der Gala hatte der Brasilianer bereits einen Privatjet für seine Entourage gechartert und ein exklusives Designer-Outfit sowie Hotelzimmer organisiert. Auch sein Ausrüster Nike hatte eine goldene Kampagne sowie spezielle Fußballschuhe vorbereitet.

Am Ende platzte der Traum des umstrittenen Brasilianers: An seiner Stelle wurde Rodri zum Weltfußballer gewählt. Aus Frust über diese Nachricht waren Vinicius und auch die gesamte Real-Delegation der Preisverleihung damals fern geblieben. Ein Affront, der international scharf kritisiert wurde.

Kane, Yamal, Mbappe: Wer gewinnt den Ballon d'Or?

Lamine Yamal ist am Montag einer der drei großen Favoriten auf den legendären goldenen Ball, der jährlich von France Football vergeben wird. Seine Hauptkonkurrenten sind Kylian Mbappe von Real Madrid und Harry Kane vom FC Bayern. Alle drei dürfen sich nach wie vor berechtigte Hoffnungen machen.

Für Yamal spricht der Weltmeistertitel mit Spanien, das Double mit Barca 2026 und seine unglaubliche Quote für Barca in der vergangenen Saison trotz einiger Verletzungsprobleme (43 Spiele, 24 Tore, 18 Vorlagen). Zudem legte er bis Ende September (28.9. war Abstimmungsende) einen atemberaubenden Saisonstart hin.

Mbappe krönte sich derweil bei der WM im Sommer mit nur 27 Jahren zum WM-Rekordtorschützen. Auch er legte individuell atemberaubende Zahlen für die Königlichen in der vergangenen Saison auf (42 Tore in 44 Spielen), konnte aber keinen einzigen Titel gewinnen.

Bei Kane kommt derweil eigentlich alles zusammen. Der 33 Jahre alte Starstürmer des deutschen Rekordmeisters befindet sich in der besten Form seines Lebens, glänzt nicht nur als Vollstrecker, sondern auch teils als tiefer Spielgestalter. In der Saison 2025/26 erzielte er 61 Pflichtspieltore in 51 Partien für die Münchner, bereitete zudem sieben Treffer vor. Mit den Bayern gewann er das nationale Double. Ein großer internationaler Titel blieb aber aus. Mit den Three Lions wurde er bei der WM Dritter, mit den Bayern war im Halbfinale der Champions League gegen PSG Schluss.

KaneGetty Images



Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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