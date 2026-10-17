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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

"Er liegt gerade in der Trainerkabine": Hat sich Vincent Kompany bei Bayern München vs. RB Leipzig verletzt?

Bundesliga
Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
RB Leipzig
V. Kompany

Was war bei Bayern vs. Leipzig eigentlich mit Vincent Kompany los? Max Eberl klärte auf, Joshua Kimmich war zum Scherzen aufgelegt.

Trainer Vincent Kompany verhielt sich bei Bayern Münchens Kantersieg gegen RB Leipzig ungewohnt zurückhaltend. Hinterher gab es Aufklärung.

Wie FCB-Sportvorstand Max Eberl nach dem 6:1-Erfolg am Samstagabend bei Sky erklärte, plagte Kompany schon die ganze Woche über ein Infekt, kurzfristig kam laut Eberl "eine Sportverletzung an der Hüfte" dazu. "Er liegt gerade in der Trainerkabine, aber es geht ihm gut", betonte Bayerns Sportchef, dass man sich keine Sorgen um Kompany machen müsse, obwohl jener das obligatorische Post-Match-Interview bei Sky und auch die Pressekonferenzabsagen musste.

Der Belgier bejubelte die Tore seiner Mannschaft keineswegs so ausgelassen wie sonst und blieb freudig auf der Bank sitzen. Zudem coachte er auch weitaus nicht so aktiv an der Seitenlinie. Kompanys Assistenten hätten jedoch "genau gewusst, was sie zu tun hatten. Deswegen konnte er heute auch mal etwas entspannter auf der Bank sitzen", erklärte Eberl.

Ist Vincent Kompany verletzt? "Der hat keinen Bock auf Euch"

Mittelfeldboss Joshua Kimmich gab sich derweil ahnungslos: "Was hat der denn? Das habe ich gar nicht mitbekommen", antwortete der deutsche Nationalspieler auf Nachfrage bei Sky und fügte scherzend an: "Ich glaube der hat keinen Bock auf Euch." Er habe Kompanys Probleme "tatsächlich gar nicht mitbekommen und wahrgenommen. Er ist auch nicht mehr der Jüngste", witzelte Kimmich weiter in Richtung seines Coaches.

Durch Tore von Luis Diaz (12. Minute), Aleksandar Pavlovic (26.) und Michael Olise (34.) hatten starke Bayern die Partie des 6. Spieltags in der Bundesliga gegen überforderte Leipziger bereits zur Halbzeitpause entschieden. Nach dem Seitenwechsel schnürte der überragende Diaz noch einen Dreierpack (47., 69.), zwischendrin traf auch Harry Kane (53.). Für RB war lediglich noch der Ehrentreffer durch Andrija Maksimovic in der Nachspielzeit drin.

Leipzig-Boss Schäfer nach Pleite bei Bayern stocksauer

"Ein komplettes Versagen in allen Bereichen", ging Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer bei Sky hart mit seinen Spielern ins Gericht. "Und deshalb ist das Ergebnis auch so wie es ist. Das muss man ganz klar so ansprechen. Man kann natürlich in München verlieren, wir sind ja nicht die erste Mannschaft, der das passiert. Aber wir waren so unterlegen, das ist nicht unser Anspruch. Da müssen wir schon deutlich drüber reden."

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Eberl war logischerweise deutlich besser gelaunt, lobte: "Das war wirklich beeindruckend." Vor allem sei man im Gegensatz zu den jüngsten Enttäuschungen beim 2:2 in Augsburg am vergangenen Liga-Wochenende und beim 3:3 bei Viking Stavanger in der Champions League unter der Woche von Beginn an hochkonzentriert aufgetreten. "Man kann teilweise Leipzig gar keinen Vorwurf machen, weil wir es einfach so gut gemacht haben", schwärmte Eberl.

Den Schwung der vielen Tore nimmt Bayern gerne mit, schließlich steht am Mittwoch der Champions-League-Kracher gegen den englischen Meister FC Arsenal an. Dann wieder mit einem fitten Kompany an der Seitenlinie? "Er wird gegen Arsenal dabei sein. Welche Rolle er dann spielen kann, kann ich noch nicht sagen", ließ Eberl das offen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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