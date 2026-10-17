Trainer Vincent Kompany verhielt sich bei Bayern Münchens Kantersieg gegen RB Leipzig ungewohnt zurückhaltend. Hinterher gab es Aufklärung.

Wie FCB-Sportvorstand Max Eberl nach dem 6:1-Erfolg am Samstagabend bei Sky erklärte, plagte Kompany schon die ganze Woche über ein Infekt, kurzfristig kam laut Eberl "eine Sportverletzung an der Hüfte" dazu. "Er liegt gerade in der Trainerkabine, aber es geht ihm gut", betonte Bayerns Sportchef, dass man sich keine Sorgen um Kompany machen müsse, obwohl jener das obligatorische Post-Match-Interview bei Sky und auch die Pressekonferenzabsagen musste.

Der Belgier bejubelte die Tore seiner Mannschaft keineswegs so ausgelassen wie sonst und blieb freudig auf der Bank sitzen. Zudem coachte er auch weitaus nicht so aktiv an der Seitenlinie. Kompanys Assistenten hätten jedoch "genau gewusst, was sie zu tun hatten. Deswegen konnte er heute auch mal etwas entspannter auf der Bank sitzen", erklärte Eberl.

Ist Vincent Kompany verletzt? "Der hat keinen Bock auf Euch"

Mittelfeldboss Joshua Kimmich gab sich derweil ahnungslos: "Was hat der denn? Das habe ich gar nicht mitbekommen", antwortete der deutsche Nationalspieler auf Nachfrage bei Sky und fügte scherzend an: "Ich glaube der hat keinen Bock auf Euch." Er habe Kompanys Probleme "tatsächlich gar nicht mitbekommen und wahrgenommen. Er ist auch nicht mehr der Jüngste", witzelte Kimmich weiter in Richtung seines Coaches.

Durch Tore von Luis Diaz (12. Minute), Aleksandar Pavlovic (26.) und Michael Olise (34.) hatten starke Bayern die Partie des 6. Spieltags in der Bundesliga gegen überforderte Leipziger bereits zur Halbzeitpause entschieden. Nach dem Seitenwechsel schnürte der überragende Diaz noch einen Dreierpack (47., 69.), zwischendrin traf auch Harry Kane (53.). Für RB war lediglich noch der Ehrentreffer durch Andrija Maksimovic in der Nachspielzeit drin.

Leipzig-Boss Schäfer nach Pleite bei Bayern stocksauer

"Ein komplettes Versagen in allen Bereichen", ging Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer bei Sky hart mit seinen Spielern ins Gericht. "Und deshalb ist das Ergebnis auch so wie es ist. Das muss man ganz klar so ansprechen. Man kann natürlich in München verlieren, wir sind ja nicht die erste Mannschaft, der das passiert. Aber wir waren so unterlegen, das ist nicht unser Anspruch. Da müssen wir schon deutlich drüber reden."

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Eberl war logischerweise deutlich besser gelaunt, lobte: "Das war wirklich beeindruckend." Vor allem sei man im Gegensatz zu den jüngsten Enttäuschungen beim 2:2 in Augsburg am vergangenen Liga-Wochenende und beim 3:3 bei Viking Stavanger in der Champions League unter der Woche von Beginn an hochkonzentriert aufgetreten. "Man kann teilweise Leipzig gar keinen Vorwurf machen, weil wir es einfach so gut gemacht haben", schwärmte Eberl.

Den Schwung der vielen Tore nimmt Bayern gerne mit, schließlich steht am Mittwoch der Champions-League-Kracher gegen den englischen Meister FC Arsenal an. Dann wieder mit einem fitten Kompany an der Seitenlinie? "Er wird gegen Arsenal dabei sein. Welche Rolle er dann spielen kann, kann ich noch nicht sagen", ließ Eberl das offen.