"Er ist einfach ein Macher": Markus Schwabl mit Mega-Lob für Uli Hoeneß

Der Präsident des FC Bayern bekommt vom Spieler und Sportdirektor der SpVgg Unterhaching ein großes Lob.

WAS IST PASSIERT? Markus Schwabl wird in der kommenden Saison beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching Spieler und Sportdirektor in Personalunion sein. Nun hat der 32-Jährige verraten, dass er sich viele Dinge von Uli Hoeneß abschauen möchte.

WAS WURDE GESAGT? "Uli Hoeneß ist schon mein Vorbild", sagte der Sohn des früheren Bayern-Profis Manfred Schwabl im Interview mit Sport1: "Ich bin ein großer Fan seiner menschlichen Art. Hoeneß ist einfach ein Macher. Er hat den FC Bayern zu dem gemacht, was er heute ist. Und jetzt trifft er wieder die Entscheidungen."

Und Schwabl weiter: "Ich habe auf meinem Schreibtisch ein Blatt mit seinen stärksten Aussagen und Leitlinien kleben, das ich mir jeden Tag anschaue. Hoeneß weiß, wie er ein Unternehmen führt, er ist dabei aber immer empathisch geblieben. Er hat in vielen Situationen gezeigt, dass er gerade dann steht, wenn es hart auf hart kommt. Die Spieler können auch immer zu Hoeneß kommen. Das imponiert mir unglaublich. Über den sportlichen Erfolg müssen wir gar nicht reden."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Menschlichkeit werde beim FCB-Macher groß geschrieben, erklärte der Rechtsverteidiger: "Natürlich ist er ein harter Hund und verhandelte früher mit Spielern wie ein Irrer. Aber man kann Hoeneß immer in die Augen schauen. Mein Vater hat oft mit ihm geredet und da ist eine richtig gute Verbindung entstanden, die bis heute gehalten hat."