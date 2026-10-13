Es begann mit Frust. Am 19. August wollte der FC Barcelona Joao Cancelo mal wieder als Neuzugang präsentieren. In voller Montur samt Trikot mit der Rückennummer '2' marschierte der portugiesische Nationalspieler vor der Trofeo Joan Gamper durch das Camp Nou und scharrte gewissermaßen mit den Hufen, sich gemeinsam mit dem kurz zuvor verpflichteten Weltmeister Weltmeister Rodri den Fans zu präsentieren.

Daraus wurde aber an jenem Abend am Rande des 2:1-Erfolgs gegen Al-Ahly nichts. Kurz bevor Cancelo auf den Rasen treten wollte, wurde er zurückgepfiffen. Ein Video zeigte den aufgebrachten Defensivspieler, der in den Katakomben wild gestikuliert, aufgebracht die Arme in die Luft wirft und schließlich zurück in die Kabine stapft. Später nahm er in zivil auf der Tribüne Platz.

Hintergrund: Barcelonas Verantwortliche hatten sich bis zuletzt bemüht, den Transfer Cancelos rechtzeitig perfekt zu machen. Allerdings war der Papierkram nicht erledigt und einige bürokratische Hürden nicht genommen. So musste sich der Verteidiger noch ein wenig gedulden, ehe er einen Tag später offiziell als Neuzugang des spanischen Meisters verkündet wurde.

Papierkram, Barcelona und die holprige Zielgerade eines Cancelo-Transfers: Da war doch was!? Bereits Mitte Januar war etwas schiefgelaufen, als Barca den Spieler erneut für ein halbes Jahr von dessen damaligem Klub Al-Hilal aus Saudi-Arabien ausleihen wollte. Die Blaugrana bestätigen den Wechsel offiziell auf ihren Kanälen bei Social Media - und nahmen die Vollzugsmeldungen wenig später wieder offline. Kleinlaut räumte der Verein in der As ein, die Verpflichtung Cancelos voreilig offiziell verkündet zu haben, "ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären."

Wie im Sommer gab es kurz auch im Januar ein Happy End und wenig später war Cancelo offiziell ein Spieler des Kaders von Cheftrainer Hansi Flick. Zum insgesamt dritten Mal übrigens, denn auch in der Saison 2023/24 hatte Barca ihn auf Leihbasis nach Katalonien geholt, damals noch von Manchester City. Diesmal allerdings soll das Ganze von dauerhafter Natur sein.

Hat sich Joao Cancelo zum FC Barcelona gestreikt?

Cancelo und sein mächtiger Berater Jorge Mendes sollen Al-Hilal die Pistole auf die Brust gesetzt und eine Vertragsauflösung beim Spitzenklub der Saudi Pro League durchgedrückt haben. Cancelo schwänzte unter anderem das Trainingslager und habe Barcas Sportchef Deco gesagt, "dass ich entweder nach Barcelona komme oder ein Jahr lang nicht spielen werde. Ich habe mich immer mit diesem Verein identifiziert." Es folgte der ablösefreie Wechsel, er unterschrieb einen bis 2029 datierten Vertrag.

Geholfen haben ihm auf dem Weg dazu, endlich mal langfristig Klarheit über seine Zukunft zu erlangen, seine beiden wichtigsten Devisen: Glaube und Widerstandsfähigkeit. Für Cancelo sind sie nicht verhandelbar, er hat sie sich daher in englisch ("Faith", "Resilience") und in Form eines Kreuzes auf den Nacken tätowieren lassen.

Angesichts seiner Erfahrungen in Barcelona brauchte der Neuzugang praktisch keine Eingewöhnungszeit. Während angesichts des Raketenstarts des Titelverteidigers in die neue LaLiga-Saison bei Barca alle vom Genie Lamine Yamals, der unglaublichen Treffsicherheit Raphinhas, dem Tempo der Neuzugänge Karim Adeyemi und Anthony Gordon oder der Ballsicherheit Rodris im Zentrum schwärmen, kann Cancelos Beitrag zu den außerordentlichen Leistungen der Blaugrana nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Der 32-Jährige absolvierte sieben von acht Pflichtspielen und stand zuletzt in drei von vier Partien in der Startformation. Er sammelte zudem drei Scorerpunkte. Bemerkenswert, wenngleich nicht wirklich neu, ist Cancelos Vielseitigkeit. Flick setzte ihn in dieser Saison bereits auf der angestammten Position des Rechtsverteidigers, auf der linken Abwehrseite und als Rechtsaußen ein. Mit seiner Ballbehandlung, seiner Übersicht und seinen klugen Laufwegen passt er perfekt in die geölte Maschinerie seiner Mannschaft. Sein Trainer schwärmt von der "fantastischen Technik" und "großer Leidenschaft", die Cancelo ins Barca-Spiel einbringt.

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Wie gut ist Joao Cancelo in die Saison gestartet?

Seine bärenstarke Verfassung unterstrich Cancelo jüngst auch in der XXL-Länderspielpause, als er für Portugal sowohl gegen Dänemark (4:2) als auch gegen Norwegen (2:1) netzte. Er steht also bei drei Pflichtspieltreffern in dieser Saison und alle drei waren absolute Traumtore: Los ging es mit einem Knaller aus der Distanz unter die Latte für Barca beim 7:2-Schützenfest gegen Racing Santander Mitte September. Der Schuss wurde mit 128,5 km/h gestoppt und in LaLiga zum Tor des Monats gekürt.

Gegen Dänemark vollendete er dann im portugiesischen Dress ein feines Zuspiel im Sechzehner mit einem technisch anspruchsvollen Lupfer über den herausstürmenden Schlussmann Mads Hermansen. Im Duell mit den Norwegern ließ er wenige Tage später einen aufspringenden Ball aus 17 Metern über den rechten Schlappen rutschen und drosch ihn in den Winkel. Die Kirsche auf der Torte: Von den Zuschauern in Portos Estadio do Dragao gab es Standing Ovations für den einstigen Benfica-Akteur. Allesamt Beispiele dafür, das Cancelo aktuell vor Selbstvertrauen trieft.

Warum wollte der FC Bayern Joao Cancelo nicht fest verpflichten?

In dieser Ausnahmeform erlebte man Cancelo beim FC Bayern einst nur in homöopathischen Dosen. Ende Januar 2023 hatten ihn die Münchener ziemlich überraschend auf Leihbasis von Manchester City verpflichtet. Was allgemein zunächst als Transfercoup eingestuft wurde, entwickelte sich am Ende zu einer ordentlichen Leihe – nicht mehr und nicht weniger. Im obersten Regal waren Cancelos Leistungen für den FCB in der wilden Rückserie unter Julian Nagelsmann und dessen Nachfolger Thomas Tuchel nicht zu verorten. Ein Tor und sieben Assists in 24 Partien sind dennoch absolut vorzeigbar.

Und immerhin: Am letzten Spieltag stand das Happy End mit dem dramatischen Gewinn der Meisterschaft im Fernduell mit Borussia Dortmund. Relativ schnell war allerdings klar, dass die Bayern ihre Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro nicht ziehen. Die Summe war gewiss happig, einen Versuch, sie runterzuhandeln unternahmen die FCB-Bosse allerdings auch nicht. Es hieß, nicht alle im Verein seien von ihm überzeugt gewesen und laut Bild war man auch skeptisch angesichts Cancelos Temperament, das sich bisweilen in Unberechenbarkeit äußerte (Pep Guardiola wird dies wohl bestätigen können). Und so kehrte Cancelo kurz nach Manchester zurück, vom deutschen Rekordmeister relativ lieblos mit zwei Sätzen bei X verabschiedet.

Tuchel erläuterte später in jenem Sommer, Cancelos Abgang habe "keine fußballerischen Gründe" gehabt, "denn er ist ein fantastischer Fußballspieler". Allerdings sahen sich die Bayern auf den Außenverteidigerpositionen nach dem ablösefreien Transfer Raphael Guerreiros gut aufgestellt, dazu war auch Alphonso Davies nach längerer Pause wieder genesen und mit Josip Stanisic stand ein talentiertes Eigengewächs bereit. "Es war also eine Frage der Position und der Finanzen", sagte Tuchel.

Cancelo selbst sagte später, in Deutschland sei es "härter als gedacht" gewesen, denn: "Ich dachte, die Bundesliga sei einfacher, als sie war, und dass die Bayern viel mehr dominierten, vor allem weil sie zehn Titel in Folge gewonnen hatten." An den FCB hatte er gute Erinnerungen: "Es war ein Verein, der mir in den sechs Monaten, die ich dort war, viel gegeben hat. Ich hatte mit großartigen Spielern zu tun, und der Verein ist spektakulär."

So bleibt München nur ein kurzes Kapitel in der ereignisreichen Cancelo-Laufbahn. Auf ziemlich hohem Niveau bummelte er um die Welt und kickte neben den bereits genannten Vereinen auch schon für Valencia, Juventus und Inter Mailand. Als erster Profi überhaupt schaffte er es, in vier der fünf europäischen Topligen die Meisterschaft zu gewinnen.

So gut wie aktuell war er allerdings selten zuvor. Und von Frust kann im Moment sowieso keine Rede sein, wenngleich Flick ihm nach vier (langen) Einsätzen für Portugal zuletzt am Wochenende beim 3:0 gegen Getafe eine Verschnaufpause gab.

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