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Christian Guinin

"Er hat vielleicht ein Tor geschossen": Luke Littler watscht Lamine Yamal ab

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Wer ist das eigentliche Supertalent des Sports? Darts-Phänomen Luke Littler zweifelt am Status von Lamine Yamal und redet dessen WM-Turnier klein. Während er Jannik Sinner adelt, zieht der zweifache Weltmeister meilenweit an Spaniens Offensivstar vorbei.

Im Gespräch mit der englischen Sunantwortete Littler auf die Frage, ob er der dominanteste Sportler der Welt sei: "Im Moment lässt sich das natürlich schwer sagen. Schließlich hat Sinner Wimbledon gewonnen. Aber ja, so wie ich meine Spiele gewinne, meine Leistungen zeige und Titel hole, bin ich wahrscheinlich der Beste, den es gibt."

Deutlich im Vorteil sieht er sich gegenüber Barcelonas Offensivstar Yamal, der mit Spanien zwar kürzlich die Weltmeisterschaft holte, dabei in den Augen von "The Nuke" jedoch nur mäßig zu überzeugen wusste.

"Offensichtlich hat Spanien die Weltmeisterschaft gewonnen und alle reden über Lamine Yamal. Ich meine, er hat eigentlich nicht viel gemacht, oder? Vielleicht ein Tor geschossen. Ein paar Vorlagen gegeben. Ist er der beste 19-Jährige der Welt? Nein, ist er nicht! Solange ich gewinne, gut spiele und Trophäen sammle, ist das alles, was zählt", stichelte Littler.

Luke LittlerGetty

Lamine Yamal wird mit Spanien Weltmeister 2026

Tatsächlich hatte Yamal beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht ganz den Einfluss, welchen er noch zwei Jahre zuvor beim Gewinn der Europameisterschaft in Deutschland für die spanische Nationalmannschaft hatte. Damals wurde der 19-Jährige zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt und steuerte in den sieben Spielen bis zum Titelgewinn vier Assists und ein Tor bei.

Bei der WM 2026 fiel seine Ausbeute deutlich magerer aus. Zwar stand Yamal in allen acht Partien auf dem Platz - einmal wurde er eingewechselt - erzielte aber nur einen Treffer selbst und bereitete ein weiteres Tor vor.

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Gleichwohl reiste der Offensivstar des FC Barcelona nicht gänzlich fit zur Weltmeisterschaft, schließlich zog er sich im finalen Saisondrittel beim FC Barcelona eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn bis ins Turnier hinein beeinträchtigte.

Im Darts ist Littler wiederum derzeit so gut wie nicht zu schlagen. Der zweifache Weltmeister konnte in diesem Jahr bislang alle sechs TV-Majors der PDC gewinnen, knackte zudem als erster Spieler in der Geschichte der Order of Merit die Marke von drei Millionen Pfund Preisgeld. Seit November hat er bei Major-Turnieren 66 seiner 76 Spiele gewonnen.

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Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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