"Er hat vielleicht ein Tor geschossen": Luke Littler watscht Lamine Yamal ab

Im Gespräch mit der englischen Sunantwortete Littler auf die Frage, ob er der dominanteste Sportler der Welt sei: "Im Moment lässt sich das natürlich schwer sagen. Schließlich hat Sinner Wimbledon gewonnen. Aber ja, so wie ich meine Spiele gewinne, meine Leistungen zeige und Titel hole, bin ich wahrscheinlich der Beste, den es gibt."

Deutlich im Vorteil sieht er sich gegenüber Barcelonas Offensivstar Yamal, der mit Spanien zwar kürzlich die Weltmeisterschaft holte, dabei in den Augen von "The Nuke" jedoch nur mäßig zu überzeugen wusste.

"Offensichtlich hat Spanien die Weltmeisterschaft gewonnen und alle reden über Lamine Yamal. Ich meine, er hat eigentlich nicht viel gemacht, oder? Vielleicht ein Tor geschossen. Ein paar Vorlagen gegeben. Ist er der beste 19-Jährige der Welt? Nein, ist er nicht! Solange ich gewinne, gut spiele und Trophäen sammle, ist das alles, was zählt", stichelte Littler.

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Lamine Yamal wird mit Spanien Weltmeister 2026

Tatsächlich hatte Yamal beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht ganz den Einfluss, welchen er noch zwei Jahre zuvor beim Gewinn der Europameisterschaft in Deutschland für die spanische Nationalmannschaft hatte. Damals wurde der 19-Jährige zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt und steuerte in den sieben Spielen bis zum Titelgewinn vier Assists und ein Tor bei.

Bei der WM 2026 fiel seine Ausbeute deutlich magerer aus. Zwar stand Yamal in allen acht Partien auf dem Platz - einmal wurde er eingewechselt - erzielte aber nur einen Treffer selbst und bereitete ein weiteres Tor vor.

Gleichwohl reiste der Offensivstar des FC Barcelona nicht gänzlich fit zur Weltmeisterschaft, schließlich zog er sich im finalen Saisondrittel beim FC Barcelona eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn bis ins Turnier hinein beeinträchtigte.

Im Darts ist Littler wiederum derzeit so gut wie nicht zu schlagen. Der zweifache Weltmeister konnte in diesem Jahr bislang alle sechs TV-Majors der PDC gewinnen, knackte zudem als erster Spieler in der Geschichte der Order of Merit die Marke von drei Millionen Pfund Preisgeld. Seit November hat er bei Major-Turnieren 66 seiner 76 Spiele gewonnen.