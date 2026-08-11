Thorsten Fink, Ex-Trainer von unter anderem KRC Genk, hat von seinem Ex-Schützling Konstantinos Karetsas geschwärmt, der zum BVB gewechselt ist. Borussia Dortmund hatte sich nach zähem Ringen mit den Belgiern die Dienste des 18-Jährigen für eine Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro gesichert. Beim BVB soll der griechische Nationalspieler die Nachfolge von Julian Brandt antreten, dessen Vertrag nicht verlängert worden war.

Karetsas machte am Wochenende beim 3:2-Testspielsieg der Dortmunder beim englischen Meister Arsenal auf sich aufmerksam, als er das zwischenzeitliche 2:0 mit einem schönen Linksschuss aus der Distanz erzielte. "Es war eine typische Szene von Karetsas: nach innen gehen, den Ball in die lange Ecke schlenzen", sagte Fink bei Sport1.

Anderthalb Jahre lang trainierte der ehemalige Bundesliga-Coach den Kreativspieler in Genk, sodass er ein fundiertes Urteil über dessen Qualitäten abgeben kann: "Er ist sicherlich ein guter Spieler, der gute technische Anlagen hat, dribbelstark ist und einen guten letzten Pass spielen kann", sagte Fink, der ergänzte: "Eine Zaubermaus, ein typischer Zehner."

Was muss Konstantinos Karetsas noch lernen und verbessern?

Gleichzeitig gab Fink auch zu bedenken, dass Karetsas in der Bundesliga auch aufgrund seines Alters noch viel Eingewöhnungszeit benötige und einige Dinge lernen müsse: "Fußballerisch ist er schon sehr gut. Aber in Sachen: wann spiele ich welchen Pass, wann nehme ich das Risiko auf mich und wann muss ich einfach spielen – da kann er sich sicher noch verbessern", sagte der Trainer. "Erstmal braucht er mehr Erfahrung", fügte er hinzu.

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Grundsätzlich wollte Fink den BVB jedoch zum Karetsas-Transfer beglückwünschen: "Er ist noch ein junger Spieler, der noch nicht alles weiß und kann. Er hat die Top-Anlagen, um ein Top-Spieler zu werden, in der Liga und auch beim BVB", war er sich sicher.

In der vergangenen Saison kam Karetsas in Genk in 49 Pflichtspielen auf drei Tore und 18 Vorlagen.