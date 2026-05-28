"Er hat sich selber ein bisschen ein Bein gestellt damit": Hat sich Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dieser Wette ein bisschen verspekuliert?

Nagelsmann hatte rund um die Nominierung seines Kaders für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (ab 11. Juni) noch scherzhaft von seinen Sorgen berichtet. "Aber nicht, weil ich Angst habe vorm Tattoostechen, sondern weil ich glaube, dass wir bei dir keinen Platz mehr finden", sagte er zu Raum.

Der mit reichlich Körperbemalung ausgestattete Leipziger dagegen nimmt die Sache locker. "Man findet immer eine freie Stelle", sagte er im Teamquartier in Herzogenaurach und betonte: "Ich habe noch ein paar freie Stellen."

Dass die Aussage des Bundestrainers hohe Wellen schlagen würde, sei ihm "direkt klar" gewesen, meinte Raum und betonte: "Damit hat er sich selber ein bisschen ein Bein gestellt, weil er, glaube ich, jetzt nicht mehr drumherum kommt, wenn wir das wirklich ziehen - aber ich glaube, das ist ihm dann auch egal."

Der 28-Jährige selbst ist "fein" mit der Aktion. "Meinetwegen darf er sich auch das Motiv aussuchen", sagte Raum, "aber ich will auf jeden Fall dabei sein..."