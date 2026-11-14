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Jochen Tittmar

"Er hat den Fußball getötet": Pep Guardiola bekommt volle Breitseite von UEFA-Boss ab

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Zbigniew Boniek, Vizepräsident bei der UEFA und polnische Fußballgröße, hat beim Corriere dello Sport gegen Pep Guardiola geledert.

Für Boniek, der in seiner Karriere unter anderem für Juventus Turin und die AS Rom spielte, steht die Ballbesitz-Philosophie von Manchester Citys ehemaligem Trainer exemplarisch für eine Fehlentwicklung des Spiels. "Ich habe großen Respekt vor Guardiola, aber er hat den Fußball ruiniert", sagte der 68-Jährige.

Sein Missfallen begründete er so: "Sein Fußball läuft nach dem Prinzip: du zu mir, ich zu dir, du zu mir, ich zu dir. Wir gehen nach rechts, kommen wieder nach links, und am Ende des Spiels hat man 1788 Pässe gespielt. Das macht mir keinen Spaß. Ich mag eine Mannschaft, die vertikal spielt, eine Mannschaft, die versucht, ein Tor zu erzielen. Ich mag Mannschaften, die nach vorne gehen."

Als positives Gegenbeispiel aus der Serie A nannte Boniek unter anderem ausgerechnet den Stadtrivalen seines Ex-Klubs Roma. "In diesem Jahr gefällt mir zum Beispiel die Spielweise von Lazio, gerade weil sie vertikal spielen und Risiken eingehen. Oder Frosinone: Sie riskieren, drei Gegentore zu kassieren, könnten aber vier oder fünf Tore erzielen", lobte Boniek.

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Der Pole weiter: "Ich liebe Fußball, bei dem man versucht, auf möglichst einfache Weise ein Tor zu erzielen - mit wenigen Pässen. Wenige Pässe, aber schnelle. Deshalb glaube ich, dass Langsamkeit heute aus dem Fußball verbannt ist. Langsame Spieler haben heute keine Chance mehr. Und den Ball nach hinten zu spielen, ist etwas, das einen umbringt."

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21. Nov. 2026

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UEFA-Vizepräsident schaltet sich in Debatte um Maradona oder Messi ein

Darüber hinaus bezog der Pole auch Position in der Debatte um den besten Fußballer der Geschichte. Im direkten Vergleich zwischen Lionel Messi und Diego Armando Maradona fällte Boniek ein eindeutiges Urteil.

"Beide sind außergewöhnliche Talente, aber es gibt einen grundlegenden Unterschied: Diego spielte in einer Ära des Fußballs, in der es viele Fouls gab. Lionel spielt in einer Welt, in der man auf dem Platz niemanden mehr berühren darf", sagte er und führte aus: "Die Art und Weise, wie die Verteidiger Maradona behandelt haben, ist nicht mit dem vergleichbar, was heute passiert. Diego ist einzigartig, auch wenn er ein äußerst kompliziertes Leben hatte. Wenn man mich bittet, mich zu entscheiden, entscheide ich mich immer für Maradona."

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Dazu schilderte Boniek eine Begebenheit aus seiner Zeit bei Juventus Turin, er auf Maradonas SSC Neapel traf. "Am Ende der ersten Halbzeit gingen wir in die Umkleidekabine und jemand sagte: Wir müssen Maradona ein paar harte Schläge verpassen, denn er macht einfach, was er will. Wir gingen wieder raus und niemand rührte ihn an, weil wir ihn zu sehr bewunderten. Er war einfach zu gut. Diego war auch ein guter Kerl und sehr sympathisch. Ich bin in ihn verliebt."

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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