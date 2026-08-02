"Er hat den BVB mit dem Herzen gewählt": Ex-Trainer plaudert Transfer von Dortmunder Wunschspieler aus

Michel Ribeiro, langjähriger Jugendcoach in Genk, sagte dem Sportportal gazzetta.gr: "Viele Top-Klubs wollten ihn, aber er hat den BVB mit dem Herzen gewählt."

Die Borussia zahlt übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine fixe Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro für den griechischen Nationalspieler. Dazu können weitere Boni in Höhe von zwei Millionen Euro kommen, außerdem hat Genk nun eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent.

Seinen Vertrag hat Karetsas nach überstandenem Medizincheck in Dortmund angeblich schon unterschrieben - doch mit der Verkündung des Transfers wollen die BVB-Verantwortlichen noch warten, bis das Team von der Japan-Reise zurückgekommen ist und sich auch Trainer Niko Kovac und Geschäftsführer Lars Ricken mit dem Neuzugang präsentieren können. Am Montag soll der Transfer angeblich offiziell verkündet werden.

Getty Images

In 49 Pflichtspielen für KRC Genk kam Karetsas in der vergangenen Saison auf drei Tore und 18 Vorlagen. Der 18-Jährige debütierte schon im März 2025 für Griechenlands A-Nationalmannschaft, nachdem er zuvor in den Jugendteams noch für Belgien aufgelaufen war.