Der ehemalige Bayern- und Real-Star David Alaba hat seine Entscheidung erklärt, künftig für Udinese Calcio aufzulaufen.

"Ich denke, dass dies der richtige Schritt für meine Karriere ist. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin bereit, sofort zu starten", sagte Alaba, der bei dem italienischen Erstligisten einen Einjahresvertrag bis kommenden Sommer unterzeichnet hat, bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag.

"Die Serie A hat mich immer schon fasziniert. Ich habe mich hier sofort zu Hause gefühlt", betonte Alaba, den Udines deutscher Trainer Kosta Runjaic von einem Engagement bei den Italienern überzeugen konnte. Zudem habe er sich Einschätzungen von prominenten ehemaligen Weggefährten eingeholt: "Ich habe mich mit Freunden und Fußballern beraten, die Italien kennen, wie etwa Luka (Modric), Marko (Arnautovic) und Franck (Ribery). Ich habe meine Entscheidung sehr bewusst getroffen."

David Alaba und Franck Ribery sind enge Freunde

Mit Ribery verbindet Alaba nach vielen gemeinsamen Jahren beim FC Bayern eine enge Freundschaft, der Franzose kennt den italienischen Fußball von Stationen bei der AC Florenz und US Salernitana zum Ende seiner Karriere. Modric, mit dem Alaba Seite an Seite für Real spielte, ist derweil seit 2025 bei der AC Milan aktiv, während Alabas ehemaliger österreichischer Nationalmannschaftskollege Arnautovic in Italien für Inter Mailand und den FC Bologna spielte.

Getty Images

Nächste Spiele TOR Italien Serie A 14:45 UDI

"Ich kann hier, wie auch in anderen Mannschaften, ein älterer Bruder sein. Ich bin immer glücklich, wenn ich Verantwortung übernehmen kann", erklärte Alaba, dass er mit seiner großen Erfahrung bei Udine auch Mentor für jüngere Spieler sein möchte. Obwohl er nach Vertragsende bei Real Ende Juni lange auf der Suche nach einem neuen Verein war und erst Ende September bei Udine unterschrieb, könne er sofort auf dem Platz helfen, betonte Alaba.

So könnte der 34-jährige Österreicher möglicherweise schon kommenden Montag im Auswärtsspiel bei Torino sein Serie-A-Debüt feiern. Alaba soll bei Udine die zuletzt wacklige Abwehr stabilisieren, in bisher fünf Ligaspielen hat man diese Saison bereits elf Gegentore kassiert. Mit vier Punkten ist Udine aktuell Tabellen-13.