Entscheidung schon gefallen? BVB will mit zwei Stars angeblich nicht mehr verlängern

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, sollen die im kommenden Sommer auslaufenden Verträge von Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini nicht mehr verlängert werden.

Im Falle des Österreichers soll eine Fortsetzung der Zusammenarbeit sogar "intern derzeit ausgeschlossen" sein, heißt es. Bereits in der vergangenen Saison hatte der 32-Jährige seinen Stammplatz unter Trainer Niko Kovac weitestgehend verloren, mit der Verpflichtung von Joey Veerman hat sich seine Lage noch einmal verschlechtert.

Zwischenzeitlich stand bei Sabitzer deshalb ein Vereinswechsel im zurückliegenden Transfersommer zur Debatte, laut seines Beraters Roger Wittmann boten sich ihm auch zahlreiche Optionen für eine Luftveränderung: "Es gab zehn verschiedene Anfragen, aber Marcel Sabitzer wird bleiben", kündigte Wittmann bereits vor Transferschluss an.

Ähnlich verhält sich wohl auch die Situation bei Bensebaini. Im Gegensatz zu Sabitzer kam der Verteidiger bei Kovac zwar regelmäßiger zum Zug, dennoch soll ihm für die nächste Saison kein neues Arbeitspapier vorgelegt werden. Der BVB würde sowohl den Algerier als auch Sabitzer somit ablösefrei verlieren.

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Verlängert der BVB mit drei anderen Routiniers?

Dem Bericht zufolge möchte der BVB seine Strategie aus dem jüngsten Transfersommer fortsetzen und wieder vermehrt auf jüngere, entwicklungsfähige Spieler setzen, die später für deutlich mehr Geld verkauft und so Gewinne erzielt werden können.

Einen erfahrenen Block soll es dennoch weiterhin geben - demnach wurde den beiden Verteidigern Julian Ryerson und Waldemar Anton bereits mitgeteilt, dass der Klub ihre noch bis 2028 laufenden Verträge gerne verlängern würde.

Gleiches gilt für Keeper Gregor Kobel, dessen Kontrakt ebenfalls noch bis zum 30. Juni 2028 datiert ist. Der Schweizer wurde in der Vergangenheit immer wieder mit diversen Topklubs in Verbindung gebracht, Gespräche mit den BVB-Bossen über einen neuen Vertrag soll es jedoch noch in diesem Jahr geben.