England gegen Argentinien: Anstoßzeit festgelegt

Weltmeisterschaft - Halbfinale Atlanta Stadium

Anpfiff ist am 15. Juli 2026 um 19:00 Uhr GMT und 15:00 Uhr EST.

Weiterlesen: "Was auch immer" – Die Hassliebe zwischen Jude Bellingham und Thomas Tuchel ist für England kein Problem … zumindest vorerst

Getty Images

Alte Rivalen lassen ihre legendäre, erbitterte Rivalität auf der ultimativen Halbfinale-Bühne wieder aufleben

Eine der ältesten Rivalitäten im Weltfußball flammt nach 20 Jahren wieder auf, wenn England und Argentinien im Atlanta Stadium um den Einzug ins WM-Finale spielen. Thomas Tuchel hat die "Three Lions" bis auf einen Schritt an ihr erstes Finale seit 60 Jahren geführt und eine widerstandsfähige Mannschaft geformt, die jedes Mal einen Weg aus schwierigen Situationen fand.

Ihnen steht der amtierende Weltmeister unter Lionel Scaloni im Weg. "La Albiceleste" weist bei Erreichen des Halbfinales dieses Turniers eine 100 Prozent Erfolgsquote auf und gilt deshalb als großes Hindernis. Da es um einen Platz im Finale in East Rutherford gegen Frankreich oder Spanien geht, verspricht dieses Duell ein weiteres Kapitel einer Geschichte voller großer Namen und Dramatik.

Wie die "Three Lions" und die "La Albiceleste" hierherkamen

Englands Weg durch die K.o.-Runde war eine Bewährungsprobe für Charakterstärke und Offensivkraft. Nach dem Gruppensieg in Gruppe L und dem knappen Erfolg gegen die DR Kongo schalteten Tuchels Männer im Achtelfinale den Mitgastgeber Mexiko im Azteca-Stadion mit 3:2 aus. Diesen Kampfgeist nahmen sie ins Viertelfinale in Miami gegen Norwegen; nach Rückstand traf Jude Bellingham zweimal in der Verlängerung und stellte den 3:2-Sieg sicher. Damit traf England in vier Partien in Folge mindestens zweimal.

Argentiniens Titelverteidigung glich zuletzt einer Achterbahnfahrt voller Dramatik. Nach dem Gruppensieg feierte Scalonis Team ein 3:2-Comeback gegen Ägypten, bevor eine disziplinierte Schweizer Abwehr die Argentinier an ihre Grenze brachte. Nach 120 Minuten stand es unentschieden, doch ein Traumtor von Julián Álvarez in der Verlängerung sicherte den 3:1-Sieg gegen die auf zehn Spieler reduzierten Schweizer und verlängerte Argentiniens Serie ohne Niederlage seit 2022 auf zwölf Spiele.

Getty Images

Rechtsverteidiger-Krise und Kampf um den Goldenen Schuh prägen die Aufstellung

Die Verletzungssorgen in der Abwehr und der enge Kampf um den Golden Boot prägen die Aufstellung beider Trainer. Englands Problem auf der rechten Abwehrseite bleibt: Jarell Quansah ist gesperrt, der verletzungsanfällige Reece James wohl keine Option, daher müssen Ezri Konsa oder Djed Spence gegen die starke linke Seite der Argentinier verteidigen.

Argentinien geht körperlich stark in die Partie, was Scaloni im letzten Drittel eine Luxuswahl beschert: Setzt er den energischen Álvarez oder Lautaro Martínez an der Seite seines Kapitäns ein? Das Duell entscheidet auch über den Goldenen Schuh: Lionel Messi führt mit acht Treffern, gefolgt von Harry Kane und Jude Bellingham mit je sechs Toren.

Weiterlesen: So bekommst du Tickets für England gegen Argentinien: Preise für das WM-Halbfinale, Spielinformationen, Last-Minute-Angebote und mehr

Mittelfeldpressing gegen Halbraumkontrolle – der Schlüssel

Im Fokus steht ein Generationsduell im Mittelfeld. Bei seinem ersten Länderspieleinsatz gegen England will Messi tief in freie Räume stoßen und mit Enzo Fernández sowie Alexis Mac Allister Englands Ordnung aufbrechen, um die Lücken hinter der hohen Abwehr zu nutzen.

Tuchel muss den Gegner strukturell einschränken und defensive Fehler minimieren. Declan Rice und Kobbie Mainoo bauen ein kompaktes Mittelfeld-Pressing auf, um Messis Versorgungswege abzuschneiden. Anschließend nutzt England Bellinghams starke Form, treibt den Aufbau nach vorn und bedient Kane im Strafraum.

Eingespielte Strukturen stehen vor der ultimativen Bewährungsprobe

England muss seine Abwehr stabilisieren, denn in der K.o.-Phase kassierte sie in jedem Spiel Gegentore. Die Mannschaft weiß, dass Argentiniens Angriff jede passive Deckung bestraft: In den letzten vier Partien erzielte er jeweils drei Treffer.

Argentinien steht vor einer mentalen Prüfung, denn England gibt sich nicht auf. Cristian Romero und Logan Bailly müssen Harry Kane bändigen und verhindern, dass Jude Bellingham frei in den Strafraum stürmt.

Getty Images

Voraussichtliche Aufstellung Englands gegen Argentinien

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Voraussichtliche Aufstellung Argentiniens gegen England

E. Martínez; Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Fakten und Zahlen: England gegen Argentinien

Dies ist bereits das sechste Aufeinandertreffen der beiden Teams bei einer Weltmeisterschaft, was die Partie zu einer der traditionsreichsten des Turniers macht. England führt die direkte Bilanz mit 3 Siegen gegenüber 2 Erfolgen Argentiniens an.

Zu den berühmtesten WM-Begegnungen zählen Englands umstrittener Viertelfinalsieg von 1966, das berüchtigte Viertelfinale von 1986 mit Diego Maradonas "Hand Gottes" sowie das dramatische Achtelfinalspiel von 1998.

Der amtierende Weltmeister zieht mit einer Serie aus drei Siegen ins Halbfinale ein und ist damit die einzige Mannschaft in dieser Runde, die noch keinen Punkt abgegeben hat. Lionel Messi ist in historischer Form und liegt derzeit mit acht Toren an der Spitze der Torschützenliste.

Unter Trainer Thomas Tuchel zeigen die "Three Lions" eine Serie aus Sieg, Unentschieden, Sieg. In den K.o.-Runden zeigten sie mentale Stärke und gewannen im Viertelfinale dank Jude Bellingham nach Rückstand 2:1 gegen Norwegen. Harry Kane und Bellingham haben jeweils sechs Turniertreffer und liegen damit direkt hinter Messi.

Weiterlesen: WM 2026 – Stand im Rennen um den Goldenen Schuh: Kylian Mbappé führt vor Lionel Messi und Harry Kane im spannenden Kampf um die Torjägerkrone

Englands 26-köpfiger Kader

Torhüter: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Verteidiger: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Mittelfeld: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Stürmer: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, ausgeliehen von Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Argentiniens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Juan Musso (Atlético Madrid), Gerónimo Rulli (Marseille), Emiliano Martínez (Aston Villa)

Verteidiger: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atlético Madrid).

Mittelfeld: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Straßburg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Stürmer: Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mailand).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Thomas Tuchel hat vor dem Halbfinale noch keine Startelf für England genannt, und das Lager meldete offiziell keine Verletzungen oder Sperren. Der Einsatz von Jordan Henderson bleibt fraglich, weil er sich bei den Feierlichkeiten nach dem Achtelfinalsieg gegen Mexiko den Arm gebrochen hat; der Mittelfeldspieler schließt einen Einsatz vor Turnierende jedoch nicht aus. Wir ergänzen aktuelle Infos kurz vor dem Anpfiff, sobald die Lage klar ist.

Auch Lionel Scaloni hat die voraussichtliche Startelf Argentiniens noch nicht verraten; bislang gibt es keine bestätigten Verletzungen oder Sperren im Kader. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

England reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen nach Atlanta; nur im Auftaktspiel der Gruppenphase gab es ein Unentschieden gegen Ghana. Zuletzt gewann die Mannschaft 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen im Viertelfinale, wobei Erling Haaland laut Berichten während des gesamten Spiels unter einer Magen-Darm-Erkrankung litt. Zuvor besiegte England Mexiko 3:2 und die DR Kongo 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Argentinien gewann seine letzten fünf Spiele und blieb dabei ohne Niederlage. Die Mannschaft besiegte die Schweiz 3:1, Ägypten 3:2 und Kap Verde 3:2. In diesen fünf Partien erzielte Argentinien zwölf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell beider Teams war ein Testspiel im November 2005, das England 3:2 gewann. Zuvor setzte sich England in der Gruppenphase der WM 2002 mit 1:0 durch. Die drei relevanten Begegnungen zeigen zwei Siege für England und ein Remis; sie liegen jedoch Jahrzehnte zurück.

Tabellenstand

Argentinien beendete die Gruppenphase als Erster von Gruppe J, England gewann Gruppe L und zog in die K.o.-Runde ein.