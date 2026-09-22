Enger Dreikampf um BVB-Juwel: Kassiert der DFB eine böse Schlappe?

Geht dem deutschen Fußball ein Top-Talent von Borussia Dortmund durch die Lappen? Wie die Ruhr Nachrichten schreiben, soll Youngster Mathis Albert neben dem DFB-Team für zwei weitere Nationalmannschaften in Frage kommen.

Demnach sei ein Dreikampf zwischen dem deutschen, dem französischen und dem US-amerikanischen Verband um das 17-jährige Offensivjuwel entbrannt. Für die US-Nationalmannschaft absolvierte Albert bereits mehrere Einsätze in Nachwuchs-Teams, von Mauricio Pochettino wurde er nun für die kommenden Länderspiele in den Profi-Kader nominiert.

Aufgrund seines französischen Vaters und der Tatsache, dass er die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, könnte er für beide Nationen ebenfalls auflaufen. Die Verbände sollen darauf hoffen, dass Albert sich noch für einen Nationenwechsel vollzieht.

Beim BVB kam der 17-Jährige bisher zu zwei Profi-Einsätzen. In der vergangenen Saison gab er gegen den SC Freiburg sein Debüt im A-Team, außerdem durfte er in dieser Spielzeit beim DFB-Pokal-Auftakt gegen den HEBC Hamburg über 90 Minuten ran.