Elfenbeinküste vs. Norwegen: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Dallas Stadium

Das Achtelfinal-Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen startet am 30. Juni 2026 um 13:00 Uhr EST und 18:00 Uhr GMT.

Vorschau auf das Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen

In einer Partie, deren Ausgang schwer vorherzusagen ist, trifft eine offensive ivorische Mannschaft auf eine norwegische Mannschaft, die vom besten Stürmer der Welt angeführt wird. Welches der beiden Teams, die in der Weltrangliste nur zwei Plätze voneinander getrennt sind, schafft es in der Hitze von Texas ins Achtelfinale? Der Sieger trifft im nächsten Spiel entweder auf Brasilien oder Japan.

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Wie die Elfenbeinküste und Norwegen hierhergekommen sind

Die Ivorer erzielten in allen drei Gruppenspielen den ersten Treffer – als erst zweite afrikanische Nation überhaupt, der dieses Kunststück bei einer Weltmeisterschaft gelang. Auf einen knappen Sieg gegen eine defensiv disziplinierte Ecuador-Mannschaft folgte eine schmerzhafte Niederlage in der Nachspielzeit gegen Deutschland. Mit einem 2:0-Sieg über Curaçao brachten sie das Ruder wieder ins Lot, dank eines Doppelpacks des zuvor viel gescholtenen ehemaligen Arsenal-Stars Nicolas Pépé.

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Norwegen sorgte bei dieser Weltmeisterschaft für Unterhaltung. Seine Fans unterstützten das Team mit lauten Gesängen. Auf dem Platz fielen in den drei Spielen Norwegens insgesamt 15 Tore – genau fünf pro Spiel. Das letzte war eine 1:4-Niederlage, bei der Trainer Ståle Solbakken mehrere Schlüsselspieler schonte, darunter Erling Haaland, Kapitän Martin Odegaard und den hochgeschätzten rechten Flügelspieler Antonio Nusa. Julian Ryerson spielte gegen Frankreich nicht, dürfte aber als rechter Außenverteidiger auflaufen.

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Vereinskollegen werden zu Rivalen

Die gesamte Fußballwelt spricht über das beachtliche Talent des ivorischen Flügelspielers Yan Diomande. Der 19-Jährige von RB Leipzig steht auf dem Zettel mehrerer Topklubs, ein Wechsel im Sommer gilt als wahrscheinlich. Liverpool gilt als interessiert. Auf dem rechten Flügel trifft der wegen seiner Schnelligkeit, seiner Tricks und seiner Dribblings gefürchtete Spieler direkt auf seinen Vereinskollegen Antonio Nusa – in manchen Kreisen als "der norwegische Neymar" bekannt. Ihr Duell könnte über den Ausgang des Spiels entscheiden.

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Kann irgendjemand Erling Haaland stoppen?

Man Citys Torjäger Erling Haaland will seine bisher vier WM-Tore ausbauen. Arsenals Spielmacher Martin Ødegaard liefert die Vorlagen. Atalantas Kouakou Kossounou und der 22-jährige Sporting-Lissabon-Verteidiger Ousmane Diomande nehmen Haaland genau unter die Lupe.

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Elfenbeinküste: Voraussichtliche Startelf im Überblick

Fofana; Doué, Koussounou, Diomande, Operi; Sangaré, Kessié; Amad, Pepé, Diomande; Bonny.

Voraussichtliche Startelf Norwegen

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

26-köpfiger Kader der Elfenbeinküste

Torhüter: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Verteidiger: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Başakşehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Straßburg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Rom), Wilfried Singo (Galatasaray).

Mittelfeld: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al-Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Stürmer: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brügge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepé (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza).

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Norwegens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Verteidiger: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bologna), Leo Skiri Østigård (Genoa), Sondre Langås (Derby County), Henrik Fjellanger (Viking).

Mittelfeld: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Stürmer: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Mannschaftsnachrichten & Kader

Die Elfenbeinküste trainiert Emerse Fae. Verletzungen oder Sperren bei den "Elefanten" sind vor diesem Spiel nicht bestätigt. Eine voraussichtliche Startelf steht noch nicht fest. Aktuelle Infos folgen kurz vor Anpfiff.

Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken hat noch keine Verletzungen oder Sperren bestätigt. Er hat auch noch keine voraussichtliche Startelf genannt. Sobald neue Aufstellungsinformationen vorliegen, gibt der Verband sie bekannt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Elfenbeinküste geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie und musste nur eine Niederlage hinnehmen. Zuletzt gab es einen 2:0-Sieg gegen Curaçao in der WM-Gruppenphase, wobei Nicolas Pépé beide Tore erzielte. Zuvor verlor das Team 2:1 gegen Deutschland, bevor es sich mit einem 1:0-Sieg gegen Ecuador zurückmeldete. In den Tests vor dem Turnier schlugen sie Frankreich 2:1 und Schottland 1:0, sodass die "Elefanten" mit Schwung in die K.o.-Runde gehen.

Norwegen gewann drei der letzten fünf Spiele, spielte einmal remis und verlor einmal. Die letzte Partie endete 1:4 gegen Frankreich in der Gruppenphase, nachdem Solbakken den Kader umgestellt hatte. Zuvor besiegte Norwegen Senegal 3:2 und den Irak 4:1. Ein 1:1 gegen Marokko und ein 3:1 gegen Schweden in den Testspielen vor dem Turnier vervollständigen die Serie. In diesen fünf Partien erzielte Norwegen zwölf Treffer und kassierte neun Gegentore.

Direkte Duelle

Im aktuellen Datensatz liegen keine Daten zu direkten Begegnungen zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen vor. Das Spiel könnte das erste offizielle Aufeinandertreffen beider Nationen bei einer WM-Endrunde werden.

Tabellenstand

Die Elfenbeinküste belegte in Gruppe E Platz zwei, Norwegen wurde in Gruppe I Zweiter. Damit treffen beide Teams im Achtelfinale in Dallas aufeinander.