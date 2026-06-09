Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Philadelphia Stadium

Elfenbeinküste gegen Ecuador startet am 14. Juni 2026 um 19:00 Uhr EST und 23:00 Uhr GMT.

Elfenbeinküste gegen Ecuador: Hintergrund

In der WM-Gruppe E treffen zwei defensiv starke Teams aufeinander. Das Spiel findet in Pennsylvania statt.

Wer sind der Trainer und die Schlüsselspieler der Elfenbeinküste?

Emerse Faé übernahm nach dem chaotischen Triumph bei der AFCON 2023 das Amt des Cheftrainers und machte die ivorische Mannschaft zu einer defensiv zuverlässigeren Einheit. Faé stellte auf eine diszipliniertere, defensive Formation um, wobei Innenverteidiger Evan Ndicka eine tragende Säule ist. Vor ihm im Mittelfeld sorgen Seko Fofana und Kapitän Franck Kessie für Dynamik, Energie und Führungsstärke. Amad Diallo und Simon Adingra bringen Flair und Direktheit in die Außenangriffe.

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Wer sind Ecuadors Trainer und Schlüsselspieler?

Wie bei der Elfenbeinküste liegt Ecuadors neu gewonnene Stärke in der defensiven Ordnung. PSG-Star Pacho und Arsenals Piero Hincapie, die sich im Champions-League-Finale begegneten, bilden die Basis der Viererkette des argentinischen Trainers Sebastián Beccacece. Er übernahm 2024 das Ruder und ist bekannt für sein hohes Pressing und seine lebhaften Auftritte an der Seitenlinie. Unter Beccacece will Ecuador Ballbesitz kontrollieren und hinten wenig zulassen. Mit Moises Caicedo von Chelsea hat Ecuador einen starken Box-to-Box-Mittelfeldspieler.

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26-köpfiger Kader der Elfenbeinküste

Torhüter: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Verteidiger: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Straßburg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Rom), Wilfried Singo (Galatasaray).

Mittelfeld: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Stürmer: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brügge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza).

Der Weg der Elfenbeinküste zur Weltmeisterschaft

Die Elfenbeinküste absolvierte eine historische, dominante Qualifikationsrunde in CAF-Gruppe F und sicherte sich direkt das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026. Damit kehrt das Team nach zwölf Jahren Pause zurück. Trainer Emerse Faé führte die Auswahl nach dem Erfolg beim Afrikanischen Nationen-Pokal 2023 (AFCON) in zehn Spielen ohne Gegentor durch die Qualifikation.

Ecuadors 26-köpfiger Kader

Torhüter: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Verteidiger: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Mailand), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brügge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Mittelfeld: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, leihweise von Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Stürmer: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerpen), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Ecuadors Weg zur Weltmeisterschaft

Das Markenzeichen der ecuadorianischen Qualifikationskampagne war die Abwehr. Ecuador kassierte nur fünf Gegentore in 18 Spielen. Diese Leistung beeindruckt in der als schwierig geltenden CONMEBOL-Qualifikationsgruppe, in der die Mannschaft hinter dem amtierenden Weltmeister Argentinien den zweiten Platz belegte. In den 18 Partien lag Ecuador weniger als 100 Minuten zurück.

Team-News & Kader

Emerse Fae betreut die Elfenbeinküste in dieser WM-Qualifikation. Vor dem Spiel gibt es keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren, und der Trainer hat noch keine Startelf genannt. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen kurz vor dem Anpfiff.

Ecuador geht unter der Leitung von Sebastián Beccacece in die Partie. Wie bei den Gegnern liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und eine voraussichtliche Startelf ist derzeit nicht verfügbar. Aktuelle Informationen folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die Elfenbeinküste reist mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen zur WM. Am 4. Juni besiegte sie Frankreich 2:1, Doué und Diallo trafen. Zuvor gewann sie 1:0 gegen Schottland und 4:0 gegen Südkorea, insgesamt also fünf Tore in diesen beiden Tests. Die einzige Niederlage in dieser Serie kassierte die Mannschaft im Januar beim Afrika-Cup gegen Ägypten; das Spiel endete 2:3.

Ecuador hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen; die anderen beiden endeten remis. La Tri besiegte Guatemala am 7. Juni im letzten Testspiel 3:0 und gewann im Mai 2:1 gegen Saudi-Arabien. Im März spielte Ecuador gegen die Niederlande und gegen Marokko jeweils 1:1. In diesen fünf Partien erzielte Ecuador neun Tore und kassierte drei.

Bilanz

Im aktuellen Datensatz liegen keine Daten zum direkten Vergleich zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador vor. Dieses Spiel ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen bei einer FIFA-Weltmeisterschaft.

Tabelle

In Gruppe E belegt Ecuador aktuell Rang zwei, die Elfenbeinküste steht vor ihrem ersten Spiel auf Platz vier.