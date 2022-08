Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid? So wird der UEFA Supercup übertragen

Nächster Titel für die SGE? Eintracht Frankfurt trifft im Supercup auf Real Madrid, GOAL blickt auf die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Eintracht Frankfurt spielt eines der wichtigsten Spiele des Jahres: Im internationalen Supercup trifft die SGE auf Real Madrid. Anpfiff im Olympiastadion in Helsinki ist am Mittwoch um 21.00 Uhr, Schiedsrichter ist Michael Oliver aus England.

Eintracht Frankfurt spielt das wohl verrückteste Jahr seit langem – die Krönung war im Mai der Gewinn der Europa League. Nun wollen Oliver Glasner und Co. nach dem nächsten Titel greifen, Gegner im Supercup ist niemand anderes als Real Madrid.

Die Königlichen könnten allerdings einen kleinen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Eintracht haben: Die Frankfurter sind schon im Pflichtspielrhythmus. Einem 4:0 im DFB-Pokal gegen Magdeburg folgte eine 1:6-Klatsche beim Bundesligastart gegen den FC Bayern München.

Zeigt die Eintracht ein besseres Gesicht als beim Debakel zuhause gegen den deutschen Rekordmeister? GOAL erklärt in diesem Artikel ausführlich, wer das Finale des internationalen Supercups live im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid live? Der Supercup im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid Wettbewerb UEFA Supercup | Finale Datum Mittwoch | 10. August 2022 Anpfiff 21.00 Uhr Ort Olympiastadion | Helsinki | Finnland

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid im TV? Den Supercup im Fernsehen sehen

Das Jahr 2022 ist für Eintracht Frankfurt ein besonderes: Gewinn der Europa League, Qualifikation für die Champions League, jetzt das Duell gegen Real Madrid im Finale um den Supercup. Die Fans sind dementsprechend gespannt auf das Duell am Mittwoch, auch wenn die Bundesliga-Saisoneröffnung ein großer Dämpfer war.

Das soll dem Fußballfest am Mittwoch aber keinen Abriss tun - schließlich ist der Gegner mit Real Madrid einer der größten und prominentesten Sportklubs der Welt. Das Finale findet in Helsinki statt, also in Finnland.

Der Supercup im TV sehen? So wird Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid gezeigt / übertragen

Der Supercup ist ein besonderes Fußballspiel - anders als die Champions League oder die Bundesliga gibt es das Spiel dieses Wettbewerbs nur einmal im Jahr zu sehen. Darum wissen viele Menschen auch nicht, wie das Spiel übertragen wird.

Die Antwort: Gleich zwei Sender übertragen in Deutschland den Supercup - einer davon im Free-TV! Richtig gelesen: Genau wie in der abgelaufenen Europa-League-Saison ist auch am Mittwoch wieder RTL am Start, um Eintracht Frankfurt zu begleiten.

Supercup im Free-TV! So seht ihr Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt kostenlos

RTL ist zwar ein privates Unternehmen und daher nicht Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, trotzdem kann man das Spiel im Fernsehen kostenlos sehen. Der Grund: Der Sender finanziert sich hauptsächlich über Werbung und bietet daher für die größte Reichweite sein Programm kostenlos an.

Die Übertragung wird bereits um 20.15 Uhr beginnen - Prime Time! Ihr habt also 45 Minuten Vorberichterstattung, um euch gebührend auf das Finalspiel vorzubereiten. Euch gefällt RTL oder die RTL-Übertragung nicht? Dann gibt es auch noch eine Alternative!

RTL-Alternative für den Supercup? DAZN zeigt Frankfurt - Real im TV!

Auch der beliebte Streamingdienst DAZN zeigt am Mittwoch den Supercup der UEFA - und das sogar im Fernsehen! DAZN ist ursprünglich zwar kein TV-Sender, hat aber seit dem vergangenen Jahr die beiden linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 im Angebot, auf ersterem läuft das Eintracht Spiel live!

Diese Fernsehsender könnt ihr dazu buchen, wenn ihr Vodafone oder Sky als TV-Anbieter habt. Das ist nicht der Fall? Dann könnt ihr natürlich, wie gehabt, DAZN im LIVE-STREAM genießen, mehr Informationen dazu folgen in den nächsten Abschnitten.

Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid: So wird der Supercup übertragen

Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt live im Internet: Wer zeigt / überträgt den Supercup am Mittwoch online im LIVE-STREAM?

Die TV-Übertragung wäre dann geklärt, RTL und DAZN zeigen das Spiel live im Fernsehen. Allerdings haben viele Fans gar keinen Fernseher mehr zuhause stehen, sondern genießen Unterhaltung über das Internet - wer ist dafür am Mittwoch zuständig?

RTL zeigt den Supercup im LIVE-STREAM: So seht ihr Eintracht - Real im Internet

Genau wie im TV sind auch im Internet RTL und DAZN für die Übertragung des Supercups zuständig - fangen wir wieder beim kostenlosen Fernsehsender an: Dieser ist im Internet leider nicht einfach so zu sehen.

Die Mediathek, in der das RTL-Programm ausgespielt wird, heißt RTL+, vielen ist die Seite noch als TVNOW bekannt. Jedenfalls muss man hier ein Premium-Abonnement monatlich kaufen, welches euch das Programm sehen lässt. Bei der Standard-Version zahlt ihr 3,99€ monatlich, im Duo-Angebot sind es 7,99€.

DAZN liefert: So seht ihr am Mittwoch Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

Auch DAZN zeigt das Spiel natürlich im LIVE-STREAM - das ist ja auch die Paradedisziplin des Streamingdienstes. Dabei ist weit mehr als nur der Supercup auf der Plattform zu sehen: Alleine beim Fußball gibt es hier neben dem Frauenfußball auch die Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga und vieles mehr der Männer zu sehen.

Auch Basketball, American Football, Leichtathletik, Motorsport, Darts, Wintersport und und und sind hier zu genießen - wenn auch nicht kostenlos. Weitere Informationen zu den Preisen gibt es hier. Neukunden aufgepasst: Ihr könnt aktuell eine besondere Bundesliga-Kombi buchen, wodurch ihr auch die Sky-Spiele sehen könnt

DAZN, RTL und die kostenlosen Apps, um die Eintracht - Real zu sehen: So seht ihr den Supercup am Mittwoch LIVE

Wer überträgt Real Madrid - Eintracht Frankfurt am Mittwoch? Die Aufstellungen im Supercup

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Vereine die offiziellen Startaufstellungen, welche wir hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in der Artikel!

Wer zeigt / überträgt den Supercup LIVE im TV und LIVE-STREAM? So wird Eintracht Frankfurt vs. Real Madrid übertragen