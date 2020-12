Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - alles zur Übertragung des DFB-Pokal

Kurz vor Abschluss des Jahres wird im DFB-Pokal die 2. Runde ausgespielt. Der BVB muss dafür nach Braunschweig und Ihr könnt live zusehen!

muss heute Abend im ran und dafür bei Zweitligist Eintracht Braunschweig antreten. Anstoß ist um 20 Uhr im Braunschweiger Eintracht-Stadion.

Die Dortmunder gehen in der 2. Runde dabei ganz klar als Favorit in die Begegnung - trotz des Trainerwechsels und der Niederlage gegen Union Berlin vergangenen Freitag (1:2).

In Braunschweig hat man derzeit nämlich gravierendere Sorgen. Die Eintracht kämpft momentan in der 2. gegen den Abstieg (Platz 15). Zuletzt setzte es bei ein 0:3.

Braunschweig gegen Dortmund wird live und in voller Länge gezeigt! Lest Euch dazu alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen kurz vor Anpfiff.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund): Das DFB-Pokalspiel im Überblick

Begegnung Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Datum Dienstag, 22. Dezember, 20 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer Keine

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund): Wo läuft das DFB-Pokalspiel heute Abend live im TV?

Auch in den letzten Partien des Jahres sind in den Stadien keine Zuschauer erlaubt. Dortmund- und Braunschweig-Fans sind daher auf die Übertragung im Fernsehen angewiesen. Doch wer zeigt das Spiel live? Goal klärt auf.

Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund: Hier läuft der DFB-Pokal im Free-TV

Es gibt gute Nachrichten für alle Fans! Das Duell wird kostenlos im Free-TV gezeigt. Sport1 konnte sich nämlich die Übertragungsrechte sichern und präsentiert die Partie gratis im Fernsehen.

Bereits zwei Stunden vor Anpfiff um 18 Uhr geht Sport1 auf Sendung und stimmt Euch auf den Pokalabend ein. Wer keinen Vorbericht und kein Interview verpassen möchte, sollte also schon frühzeitig einschalten.

Die Moderatoren Laura Papendick und Jochen Stutzky begleiten Euch zusammen mit den Experten Thorsten Lieberknecht und Stefan Effenberg durch den Abend. Pünktlich zum Anpfiff um 20 Uhr übernimmt Kommentator Markus Höhner das Mikrofon.

Eintracht Braunschweig vs. BVB - die Übertragung von Sport1:

Sender : Sport1

: Sport1 Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr Moderation : Laura Papendick und Jochen Stutzky

: Laura Papendick und Jochen Stutzky Experten : Thorsten Lieberknecht und Stefan Effenberg

: Thorsten Lieberknecht und Stefan Effenberg Kommentar: Markus Höhner

Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund: Sky zeigt das Duell im Pay-TV

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt ebenfalls ein großes Rechtepaket am DFB-Pokal und zeigt Braunschweig gegen Dortmund live. Dort läuft das Duell ab 19.45 Uhr auf Sky Sport 3 (HD) mit Kommentator Oliver Seidler.

Bei Sky könnt Ihr zudem die Konferenz des Pokalabends verfolgen. Der Sender überträgt alle acht Dienstagsspiele ab 18 Uhr im Zusammenschnitt auf dem Sender Sky Sport 2 (HD).

Eintracht Braunschweig vs. BVB - die Übertragung von Sky:

Sender : Sky Sport 3 (HD)

: Sky Sport 3 (HD) Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr Beginn der Übertragung : 19.45 Uhr

: 19.45 Uhr Kommentar : Oliver Seidler

: Oliver Seidler Konferenz: Sky Sport 2 (HD)

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund): Hier läuft das DFB-Pokalspiel im LIVE-STREAM

Fußballspiele laufen heutzutage nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet. Auch heute zeigen die Sender Sport1 und Sky das Duell zwischen Braunschweig und Dortmund im LIVE-STREAM.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM sehen - so klappt's

Der LIVE-STREAM von Sport1 ist frei empfangbar. Unter Sport1.de könnt Ihr Euch heute Abend reinklicken und das Duell live und in voller Länge streamen. Auch über die Sport1-App ist das Duell zu sehen.

Pay-TV-Sender Sky ist ebenfalls im Netz vertreten und zeigt das Spiel via Sky Go und Sky Ticket. Die Plattform Sky Go ist dabei für alle TV-Abonnenten kostenlos empfangbar ist. Wer sich noch kurzfristig ein Streaming-Abo besorgen will, ist dagegen bei Sky Ticket richtig aufgehoben. Hier geht's direkt dorthin.

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben wurden, findet Ihr sie hier.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch mal rein!

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund): Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Als Alternative zum TV- und Streaming-Programm eignet sich der LIVE-TICKER von Goal perfekt, um über das Duell heute Abend informiert zu werden. Hier werden Euch alle wichtigen Ereignisse genauestens geschildert.

Somit könnt Ihr auch unterwegs, und ohne viel Datenvolumen zu verbrauchen, Braunschweig gegen Dortmund verfolgen. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

