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Einst schwärmte Florian Wirtz für Marko Marin. Heute verteilt der ehemalige Bundesligastar Lobeshymnen an den DFB-Spielmacher.

Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz vom FC Liverpool hat ein großes Lob erhalten, über das er sich ganz besonders freuen dürfte.

"Er ist einfach ein Ausnahmespieler", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler Marko Marin bei RTL/Sky Sport nach dem 3:1-Sieg des DFB-Teams im Nations-League-Spiel in Serbien am Freitag über Wirtz. "Er wird in den nächsten Jahren sehr wichtig bleiben für die deutsche Nationalmannschaft", führte Marin aus und betonte, dass der 23-Jährige auch in Liverpool "immer besser" werde.

Wirtz nannte Marin als "großes Idol"

Warum Marins warme Worte für Wirtz vermutlich so speziell sind? 2024 hatte er in einem Spiegel-Interview verraten, dass der frühere Bundesliga-Star (Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen) einst sein "großes Idol" gewesen sei. "Ich hatte ein Werder-Trikot mit seinem Namen hinten drauf. Ich war fasziniert von seinen Dribblings und seiner Torgefahr. In dem Punkt konnte ich mich mit ihm identifizieren", erklärte Wirtz seinerzeit.

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"Ich bin oft darauf angesprochen worden. Es ist schön, sowas zu hören - vor allem von so einem Spieler, der auf diesem Niveau spielt", sagte Marin über Wirtz' Bewunderung für sein Spiel. Der 37-Jährige hatte zwischen 2008 und 2010 insgesamt 16 Länderspiele (ein Tor) für Deutschland absolviert, war Teil des DFB-Kaders bei der WM 2010 und hatte während des Turniers in Südafrika zwei Kurzeinsätze.

Getty Images

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Die Bundesliga verließ Marin 2012 in Richtung FC Chelsea, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte. Es folgten weitere Stationen in Spanien, Italien, Belgien, der Türkei, Griechenland, Serbien, Saudi-Arabien und Ungarn, ehe er 2022 seine Karriere beendete.

"Ich glaube, er ist jetzt schon viel besser als Marko Marin", fuhr der frühere Mittelfeldspieler mit seiner Lobeshymne auf Wirtz fort. "Er hat sich wahrscheinlich einiges versucht abzuschauen. Er ist ein Instinktfußballer, Dribbler und zwischen den Linien sensationell. Das macht er schon super."

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Wirtz hatte am Freitagabend in Belgrad mit einer eleganten Aktion das zwischenzeitliche 2:0 für die Elf von Bundestrainer Jürgen Klopp erzielt. Im 49. Länderspiel war es der 13. Treffer des Liverpoolers.

Marin ist derweil seit April 2023 Technischer Direktor beim serbischen Topklub Roter Stern Belgrad. Ob er künftig auch mal bei einem Bundesligisten in sportlicher Verantwortung stehen könnte? "Erstmal nicht. Ich bin zufrieden hier", sagte Marin und meinte noch: "Die Bundesliga ist immer interessant und eine der besten Ligen in Europa. Klar ist das interessant, aber im Moment bin ich hier glücklich und habe noch einiges vor."