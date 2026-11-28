Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Edin Dzeko kehrt in die Startelf zurück, doch Schalke 04 geht im Aufsteigerduell beim SC Paderborn unter. Die Ostwestfalen stellen dabei einen Bundesliga-Rekord ein.

Werbung

Bei der Startelf-Rückkehr von Stürmer Edin Dzeko hat Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 eine Woche vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund ein Debakel erlebt.

Im Aufsteigerduell beim SC Paderborn ging die erschreckend schwache Mannschaft von Trainer Miron Muslic mit 1:8 (0:3) unter und blieb auch im achten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Die Paderborner feierten hingegen ihren dritten Heimsieg und machten vorerst einen Sprung ins Tabellenmittelfeld.

Jano ter Horst brachte die Gastgeber mit seinem ersten Saisontor in Führung (21.), Stefano Marino erzielte einen Dreierpack (39./45.+4/57.), auch Steffen Tigges (55.), Deniz Zeitler (73.), Gabriel Vidovic (85., Foulelfmeter) und Felix Götze (90.+6) trafen. Adil Aouchiche erzielte den Ehrentreffer für die Schalker (59.). In der vergangenen Saison hatten die Gelsenkirchener noch beide Spiele in der 2. Liga knapp gewonnen.

Mit dem 8:1 schrieb Paderborn Bundesligageschichte. Die Ostwestfalen stellten den Bundesliga-Rekord von Fortuna Düsseldorf für den höchsten Saisonsieg eines Aufsteigers ein. Düsseldorf hatte 1990 ein 7:0 gegen den FC St. Pauli gefeiert.

Werbung Werbung

Welche Großchance ließ Schalke gleich zu Beginn liegen?

Die Gelsenkirchener, die das Spiel laut Muslic "mit großer Verantwortung und Geschlossenheit" angehen wollten, ließen gleich zu Beginn eine Großchance liegen als Junior Adamu nach einem Fehler von Mattes Hansen zum Abschluss kam - Torhüter Nahuel Noll parierte jedoch (2.).

Verwandte Themen

Bundesliga Spiele SC Freiburg - RB Leipzig DAZN

Hoffenheim - Augsburg DAZN

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen DAZN





Ansonsten sahen die 15.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena eine Anfangsphase, in der die Gastgeber aktiver aber auch nervöser agierten. Die beste Möglichkeit hatte Marino nach einem Konter, Schalke-Schlussmann Loris Karius klärte (17.). Die Gelsenkirchener mussten kurz darauf Junior Dina Ebimbe auswechseln, der sich einem Laufduell ohne Gegnereinwirkung am Oberschenkel verletzte (20.). Kurz darauf traf ter Horst nach einem Freistoß.

Schalke hatte insgesamt wenig zu bieten. Auch Dzeko, bis dato in der Bundesliga nur Randfigur, blieb unauffällig. "Ich kann keine Rücksicht auf Namen nehmen", hatte Muslic vor der Partie gesagt, ließ den 40-Jährigen aber dennoch zum dritten Mal in dieser Saison von Beginn an spielen.

Werbung

Nach dem Gegentreffer wurden die Gäste dann wacher, Hasan Kurucays Schuss ging knapp vorbei (33.). Doch Paderborn fand immer wieder Wege durch die sonst so stabile Abwehr des Zweitligameisters. In der 34. zielte Marino zunächst deutlich drüber, kurz danach erhöhte der Topscorer der Ostwestfalen jedoch nach einem überragenden Solo und abermals in der Nachspielzeit.

Nach der Pause kam Schalke zumindest mit etwas mehr Schwung aus der Kabine, doch die Gäste ließen sich immer wieder auskontern.