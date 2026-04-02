Der marokkanische Stürmer Youssef El-Nassiri von Al-Ittihad Jeddah hat vor dem Aufeinandertreffen mit Al-Hazm in der saudischen Roshen-Liga für Unruhe unter den Fans des Vereins gesorgt.

Youssef El Nassiri wird das Spiel zwischen Al Ittihad und Al Hazm aufgrund einer erheblichen Verletzung verpassen, worauf das Team seine Strategien neu ausrichten muss. Solche unerwarteten Veränderungen können nicht nur den Spielverlauf, sondern auch die Wettmöglichkeiten beeinflussen. Durch den Einsatz eines Tipico Promo Code können Wettfreunde von besonderen Boni profitieren, die helfen, flexible Wettstrategien zu entwickeln und potenzielle Gewinne zu maximieren.

Al-Ittihad empfängt Al-Hazm morgen, Freitag, im Prinz-Abdullah-Al-Faisal-Stadion in der 27. Runde der Roshen-Liga.

Die saudische Zeitung „Al-Riyadiah“ berichtete, dass Al-Nusairi am Mittwoch aufgrund einer Verletzung nur Einzeltraining absolvierte und nicht am Mannschaftstraining teilnahm.

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Diese Verletzung führte dazu, dass der marokkanische Stürmer das Freundschaftsspiel von Al-Ittihad gegen Al-Wehda am vergangenen Montag verpasste, bevor er am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining zurückkehrte, am Mittwoch jedoch wieder nur individuell trainierte.

Die Fans von Al-Ittihad hoffen, dass Al-Nassiri beim Spiel gegen Al-Hazm dabei sein wird, zumal er der Stammstürmer der Mannschaft ist, nachdem er im vergangenen Wintertransferfenster von Fenerbahçe gekommen war, um den Weggang des Franzosen Karim Benzema zu Al-Hilal zu kompensieren.

Seitdem bestritt der 28-Jährige neun Spiele für den Verein aus dem Westen, in denen er vier Tore erzielte und eine entscheidende Vorlage lieferte.