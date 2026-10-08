Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, habe Woltemades brachialer Fehlschuss aus unter fünf Metern in der 59. Minute des Nations-League-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien (2:0) "für Stirnrunzeln" bei der Alten Dame gesorgt.

Nicht nur deshalb soll Juve bereits im Winter erneut auf Stürmersuche gehen wollen und Alternativen zu Woltemade suchen.

Wie die Gazzetta weiter berichtet, entspreche Woltemade schlicht nicht dem von Trainer Luciano Spalletti gewünschten Profil, was die Verpflichtung des technisch beschlagenen Stürmer-Schlacks allerdings dann in einem hochgradig fragwürdigen Licht erscheinen lassen würde.

Demnach habe Spalletti intern angemerkt, dass er in dem aktuell noch verletzten Kenan Yildiz, Kerim Alajbegovic und Nico Gonzalez bereits drei Spieler habe, die Woltemades präferierte Position als hängende Spitze spielen könnten.

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Deshalb soll Brian Brobbey vom AFC Sunderland ein Transferkandidat für den Winter sein. Laut Gazzetta stünden auch Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) und Antonio Raimondo (Frosinone) auf der Liste.

Warum hat Woltemade bei Newcastle United keine Tore mehr geschossen?

Woltemade war im Sommer 2025 nach einer bärenstarken Saison beim VfB Stuttgart für 75 Millionen Euro zu Newcastle United gewechselt, verlor dort aber nach starkem Start schnell seinen Stammplatz. Unter dem damaligen Trainer Eddie Howe wurde Woltemades Position sukzessive tiefer, weshalb er selbst irgendwann sagte, dass er aktuell mehr als Achter, denn als echter Offensivspieler agiere.

Dementsprechend dürftig wurde seine Torausbeute im Verlauf seiner Debüt-Saison bei den Magpies. Gegen Kritik in diese Richtung setzte sich Woltemade besonders vor der WM in den USA zur Wehr. "Von mir wird in jedem Spiel ein Tor oder eine Vorlage erwartet. Wenn ich aber nicht im Angriff spiele, ist es für mich deutlich schwieriger, in die torgefährlichen Räume zu kommen", sagte er beispielsweise dem stern: "Die Wucht der Kritik und die damit verbundene Unruhe um meine Person haben mich schon überrascht. Dann hieß es: Warum schießt Nick so wenig Tore? Warum gibt er nicht mehr Vorlagen? Das waren die falschen Fragen, und ich fand sie nicht ganz fair."

Nach der WM sollte für Woltemade mit einem neuen Trainer alles besser werden. Matthias Jaissle ersetzte den überraschend zurückgetretenen Howe und soll sich sogar bei VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Tipps geholt haben, wie man Woltemade am besten einsetzt. Doch der Frieden hielt nicht lange.

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Hat Newcastle "hinter Woltemades Rücken" seinen Transfer vorbereitet?

Laut der Sport Bild habe Woltemade selbst keinen Vereinswechsel angestrebt, doch soll er "stark verärgert" gewesen sein, als er sich zum Saisonstart im Heimspiel gegen den FC Liverpool auf der Ersatzbank wiederfand. Der 24-Jährige soll sich ernsthaft die Frage gestellt haben, ob er unter Jaissle überhaupt eine Rolle spielen würde, zumal ihm dessen Spielweise mit vielen langen Bällen überhaupt nicht gefallen haben soll.

Laut des Berichts lag Woltemade mit seinem Verdacht wohl gar nicht mal so falsch. Jaissle soll mit den Leistungen seines deutschen Landsmannes in der Vorbereitung nicht zufrieden gewesen sein, schreibt die Sport Bild. Zudem habe der Verein "hinter Woltemades Rücken" versucht, einen Transfer voranzutreiben.

Letztendlich vereinbarte Newcastle ein Leihgeschäft mit Juve ohne Kaufoption. In der Serie A kam Woltemade zunächst auf drei Kurzeinsätze, in der Europa League gegen NEC Nijmegen stand er in der Startelf und traf vom Elfmeterpunkt.



