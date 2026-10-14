Der spanische Erstligist Getafe interessiert sich angeblich stark für eine Verpflichtung von Ex-BVB-Star Jadon Sancho. Das berichten sowohl DAZN als auch die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Der englische Flügelspieler ist seit Anfang Juli ohne Verein, nachdem sein Vertrag bei Manchester United nach fünf erfolglosen Jahren ausgelaufen war. Sancho wurde immer wieder mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, doch bei den Schwarz-Gelben war man von den Fähigkeiten des 26-Jährigen mittlerweile nicht mehr vollends überzeugt.

Den Berichten zufolge gibt es vor der Verpflichtung durch Getafe nur noch das Gehaltsproblem: Sancho habe seine Ansprüche zwar im Vergleich zu seiner United-Zeit deutlich heruntergeschraubt, er wolle dennoch rund vier Millionen Euro pro Jahr verdienen. Zu viel für Getafe, das bereits in der Vergangenheit Probleme hatte, die Finanz-Anforderungen von LaLiga zu erfüllen.

Der spanische Klub hatte sich lange um einen weiteren vertragslosen Spieler bemüht: Dani Carvajal, ehemaliger Rechtsverteidiger von Real Madrid, war ebenfalls auf dem besten Weg zu Getafe, ehe es Probleme wegen der Finanzen gab. Die klärten sich schließlich, sodass Carvajal mittlerweile für seinen neuen Verein auflaufen darf.

Wie will Getafe den Sancho-Transfer stemmen?

Im Fall von Sancho soll ebenfalls Freiraum geschaffen werden, um den Deal zu ermöglichen: Den Berichten zufolge soll der Langzeitverletzte Juanmi von der bei der LaLiga eingereichten Gehaltsliste genommen werden, um die Verpflichtung perfekt zu machen.

IMAGO

Nächste Spiele UCR Conference League 12:45 GET

Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Manchester United gewechselt. Dort überzeugte er nicht - sodass er mehrfach verliehen wurde, zuletzt an Aston Villa, das allerdings auch von der Kaufoption keinen Gebrauch machte.

Zwischen 2018 und 2021 machte Sancho 23 Länderspiele für England. Sein Marktwert ist mittlerweile von 130 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro abgestürzt.