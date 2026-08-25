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KloppGetty Images
SID

"Eine große Herausforderung": Ex-Barca-Star mit Respekt vor Premieren-Duell gegen Jürgen Klopp

UEFA Nations League A
Niederlande
Niederlande - Deutschland
Deutschland
Xavi Hernández
Jürgen Klopp

Sein Debüt feiert er ehemalige Weltstar ausgerechnet gegen das DFB-Team, beim dem Jürgen Klopp das Kommando übernommen hat.

Der neue niederländische Nationaltrainer Xavi Hernandez freut sich auf sein Debüt gegen Deutschland und das Duell mit Bundestrainer Jürgen Klopp. "Ich bin motiviert", sagte der 46-Jährige während seiner Antritts-Pressekonferenz am Dienstag: "Wir spielen gegen Deutschland, eine der besten Mannschaften Europas - und gegen einen der besten Trainer der letzten Jahre, Jürgen Klopp."

Die DFB-Auswahl kommt am 24. September zum Spiel in der Nations League nach Amsterdam. Auch für Klopp ist es sein Debüt an der Seitenlinie, eine Woche zuvor wird er seinen ersten Kader nominieren. "Es ist gleich zu Beginn eine große Herausforderung", betonte Xavi, "aber ich denke, wir werden bereit sein."

Nach dem frühen Aus bei der WM in Nordamerika will der Weltmeister von 2010 die Elftal wieder auf Kurs bringen: "Ich erinnere mich, wie ich als Kind die Niederlande gesehen habe, da konnte man guten Fußball sehen. Das ist mein Ziel: guten Fußball zu spielen, auf den man stolz sein kann", sagte Xavi und fügte an: "Wir sind hier, um zu gewinnen." Für den Spanier ist das Amt als Bondscoach die erste Trainerstation seit seinem Aus beim FC Barcelona im Jahr 2024.

Xavi

Dass er nach Pep Guardiola und Arne Slot nur die dritte Wahl für Fußballdirektor Nigel de Jong war, stört die Barcelona-Legende nicht. "Das ist keine schlechte Position, nach Guardiola und nach Slot, oder?", scherzte er: "Es ist mir egal, ob ich der Dritte oder der Zehnte bin."

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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