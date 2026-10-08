In seinem Podcast "Stick to United" erklärte Rooney, dass sein ehemaliger Sturmpartner Carlos Tevez auf dem Trainingsplatz teils fragwürdige Auftritte hingelegt hätte. Auch Dimitar Berbatov nahm an der Ausgabe teil.

"Wir waren alle ganz unterschiedliche Spielertypen", erklärte der inzwischen 40-Jährige und ergänzte: "Wenn man Tevez im Training sah, war das eine absolute Schande. Er war der schlechteste Trainierende, den ich je gesehen habe! Als Teamkollege oder Trainer nahmen wir das hin, weil er auf dem Platz seine ganze Energie einbrachte, was großartig war."

Tevez, Rooney und Berbatov hatten seinerzeit das wohl stärkste Angriffsquartett der Welt gebildet. In zwei Jahren bei den Red Devils gewann der Argentinier nach seiner Ankunft im Jahr 2007 sechs Titel, darunter zwei Meistertitel in Serie und die Champions League 2008. Sein Wechsel zum Erzrivalen Manchester City (2009) trübte sein Erbe.

Was machen Wayne Rooney und Carlos Tevez noch heute?

Das Verhältnis zwischen Rooney und Tevez sei trotz der Sprachbarriere aber stets gut gewesen, betonte Rooney. "Unter uns herrschte Konkurrenz um Spielzeit. Berbatov war ruhig, Tevez sprach kaum Englisch. Es war interessant: Ich holte Tevez oft zu Hause ab, und manchmal fuhren wir zum Flughafen für Champions-League-Spiele, weil er in der Nähe lag, und trotzdem führten wir ein Gespräch. Es war seltsam!"

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Rooney und Tevez haben ihre Fußballschuhe längst an den Nagel gehängt und arbeiten nach ihren erfolgreichen Spielerkarrieren jetzt als Trainer. Rooney stand zuletzt beim englischen Drittligisten Plymouth Argyle an der Seitenlinie, Tevez beim argentinischen Erstligisten CA Talleres. Aktuell sind beide vereinslos.















