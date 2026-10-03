"Er hat einen sehr guten Draht zu jedem Spieler", sagte Wirtz, Teilzeit-Kapitän und Torschütze beim 2:0 am Donnerstag gegen Serbien, im RTL/Sky-Interview. Klopp versuche, "auf jeden Spieler zuzugehen und ihm ein gutes Gefühl zu geben, dass er wichtig ist und dass er es verdient hat, hier zu sein", erklärte der Offensivstar des FC Liverpool. Es sei "wichtig, dass sich jeder Spieler wertgeschätzt fühlt. Und ich glaube, darin ist Klopp wirklich ein Meister."

Auch El Mala, der gegen die Serben sein Nationalmannschaftsdebüt gefeiert hat, ist angezündet vom früheren Dortmunder und Liverpooler Meistertrainer. Klopp sei "einfach ein Trainer, der offen und ehrlich mit dir ist. Wir müssen es ja nicht kleiner reden, als es ist: Er hat eine Riesenkarriere hingelegt."

Klopp (59) sei "nah an uns dran und gibt uns allen so ein Gefühl, ein Teil davon zu sein", führte der 20 Jahre alte Flügelstürmer des 1. FC Köln aus: "Wie er mit uns spricht, wie er uns anzündet - auch vor dem Spiel oder in der Woche. Das gibt einfach ein gutes Gefühl."

Nach je einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage zum Auftakt der Ära Klopp und auch der Nations-League-Saison wartet am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) das Rückspiel gegen Griechenland in Thessaloniki. Für Wirtz ist nach dem 0:1 von Augsburg am vergangenen Sonntag das Ergebnis nicht das Wichtigste. Es gehe "in erster Linie darum, dass wir jetzt die richtigen Schritte gehen und einfach eine bessere Mannschaft werden", so der 23-Jährige, "aber wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen, weil wir natürlich auch in der Gruppe weiter nach oben wollen."