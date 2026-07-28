Ein "lockerer Spruch" als Ursprung: Ilkay Gündogan enthüllt interessanten Plan von Pep Guardiola

"Ich habe nach wie vor sehr engen Draht nach Nürnberg, weil der Club mir natürlich immer noch sehr am Herzen liegt. Ich bin dem Club, der Stadt sehr dankbar. Natürlich kann ich mir vorstellen, irgendwann zurückzukehren, in welcher Rolle auch immer", sagte Gündogan in einem Interview mit Sky. "Ob das ein, zwei Jahre als Spieler sind oder als Funktionär, Trainer. Das kann alles möglich sein."

Gleichzeitig gab der 35-jährige Mittelfeldspieler jedoch zu: "Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich nicht unbedingt scharf drauf, nochmal in der 2. Liga zu spielen, wobei es eine sehr anstrengende Liga ist. Ich habe großen Respekt vor dieser Liga. Aber man muss auch sehen, wo ich gerade noch bin. Ich bin bei einem Klub, der Champions League spielt und auf diesem Niveau fühle ich mich sehr, sehr wohl."

Gündogan schaffte in Nürnberg einst den Sprung in den Profifußball, ehe er 2011 im Alter von 20 Jahren zu Borussia Dortmund weiterzog. Nach erfolgreichen Jahren bei Manchester City und einem Intermezzo beim FC Barcelona wechselte er 2025 zu Galatasaray. Nürnberg hängt derweil seit vielen Jahren in der Zweitklassigkeit fest.

Ilkay Gündogan verrät speziellen Plan von Pep Guardiola

Für den türkischen Topklub gelangen Gündogan in bis dato 38 Pflichtspielen zwei Tore und fünf Assists. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. "Ich möchte aktuell gar nicht über das Jahr hinaus planen", befand Gündogan. "Stand jetzt würde ich gerne weitermachen, auch gerne bei Gala, weil ich mich hier sehr wohlfühle."

Womöglich tut sich für Gündogan bald aber noch eine andere spannende Option auf: Wie er verriet, zieht ihn sein langjähriger Trainer Pep Guardiola als möglichen Assistenten in Erwägung. Letztes Jahr habe Guardiola diesbezüglich "einen lockeren Spruch" fallen gelassen: "Er sagte, dass ich jetzt noch ein paar Jahre spielen soll und dann irgendwann sein Co-Trainer werde, aber jetzt, wo er noch keinen Job hat, muss man mal abwarten."

Guardiola wurde zuletzt als Nationaltrainer Italiens gehandelt, der Transfer platzt aber. "Am Ende auch gut für mich, damit ich noch nicht diese Entscheidung treffen muss", befand Gündogan, der seine Trainer-B-Lizenz bereits abgelegt hat. Grundsätzlich sei eine Zukunft als Guardiolas Assistent "eine Variante, die ich mir sehr gut vorstellen kann".