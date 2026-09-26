"Ein Fehler" zu Jahresbeginn: FC Bayerns Ismael Saibari fehlt seinem Land Marokko

Ob sich Ismael Saibari Afrika-Cup-Sieger nennen darf, ist bis heute nicht final geklärt. Seine Marokkaner hatten das Endspiel am 18. Januar in Rabat gegen Senegal zwar sportlich verloren. Weil die senegalesische Mannschaft zwischenzeitlich den Platz verlassen hatte, legte Marokko beim afrikanischen Verband CAF jedoch Einspruch ein und bekam Recht, wogegen nun wiederum Senegal vorgeht. Am 8. Oktober steigt eine Anhörung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS, danach soll eine finale Entscheidung fallen.

Bei dem von Tumulten geprägten Finale spielte Saibari selbst eine unschöne Rolle - und zwar bei der sogenannten Handtuch-Causa. Im strömenden Regen von Rabat versuchten marokkanische Balljungen, Senegals Keeper Edouard Mendy das Handtuch zu klauen. Marokkos Kapitän Achraf Hakimi und der zu diesem Zeitpunkt schon ausgewechselte Saibari halfen munter mit. Saibari nannte sein Verhalten später "einen Fehler" und entschuldigte sich dafür.

Der CAF griff dennoch durch, sprach Geldstrafen aus und sperrte Saibari für drei sowie Hakimi für zwei Länderspiele in CAF-Wettbewerben. Nach Berufung Marokkos wurden die Geldstrafen gestrichen und die Sperren auf je ein Spiel reduziert. Diese saßen Saibari und Hakimi am Freitagabend bei Marokkos 2:0-Sieg in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Gabun ab. Im Kader stehen die beiden dennoch und dürften demzufolge beim zweiten Qualifikationsspiel auswärts gegen Lesotho am Dienstag sowie beim Freundschaftsspiel gegen Ghana nächsten Sonntag zum Einsatz kommen.

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Ismael Saibari winkt beim FC Bayern eine große Chance

Nach der Länderspielphase winkt Saibari wegen Jamal Musialas Verletzung beim FC Bayern die große Chance auf noch mehr Spielzeit in wichtigen Spielen. Musiala hatte zuletzt immer besser in Form gefunden, wird nun aber von einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel ausgebremst. Passiert ist es beim Aufwärmen vor Deutschlands Nations-League-Duell mit den Niederlanden am Donnerstag.

Dem Vernehmen nach fällt Musiala drei bis vier Wochen aus. Damit dürfte er auf jeden Fall die anstehenden Partien gegen den FC Augsburg und Viking Stavanger verpassen und womöglich auch die beiden darauffolgenden Kracher gegen RB Leipzig und den FC Arsenal. Saibari wäre dann ein heißer Anwärter auf Musialas Platz im zentralen, offensiven Mittelfeld. Die anderen Kandidaten sind der seinerseits gerade erst wiedergenesene Serge Gnabry sowie Lennart Karl.

Saibari wechselte nach einer starken WM mit Marokko im Sommer für 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach München. In den bisherigen sieben Pflichtspielen des FC Bayern kam der 25-Jährige zwar immer zum Einsatz, stand aber erst dreimal in der Startelf. Nach drei Assists gelang ihm beim 7:0-Sieg gegen Union Berlin unmittelbar vor der Länderspielphase sein erstes Pflichtspieltor für den FC Bayern.