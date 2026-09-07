"Ein bisschen Fantasie mitbringen!" BVB ohne vier Abwehrspieler gegen Villarreal

Nico Schlotterbeck, Emre Can und seit Samstag auch Filippo Mane sind verletzt, und Ramy Bensebaini ist wegen einer Brustkorbprellung noch angeschlagen - er wäre aber ohnehin wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel bei Atalanta Bergamo (1:4) im Februar gesperrt.

Wahrscheinlich wird Julian Ryerson in die Dreierkette neben Waldemar Anton und Joane Gadou rücken, Schienenspieler wären in diesem Fall Maximilian Beier und Daniel Svensson. Auch eine Viererkette ist denkbar, aber unwahrscheinlich.

"Die würde mir auch keine Kopfschmerzen bereiten", sagte Trainer Niko Kovac. "Wir müssen ein bisschen Fantasie mitbringen, wir werden schon was zusammenschustern."

Villarreal ist in der spanischen Liga siegloser Tabellen-16. Der BVB will es in dieser Saison mindestens ins Achtelfinale schaffen, und das am liebsten direkt. Im Vorjahr war er an Bergamo in den Playoffs gescheitert. "Die Vorfreude ist riesig. Die letzte Saison ist abgehakt", sagte Anton.