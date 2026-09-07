Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

"Ein bisschen Fantasie mitbringen!" BVB ohne vier Abwehrspieler gegen Villarreal

Borussia Dortmund - FC Villarreal
Borussia Dortmund
Champions League

Borussia Dortmund geht mit erheblichen Abwehrproblemen in den Champions-League-Auftakt gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal am Dienstag.

Nico Schlotterbeck, Emre Can und seit Samstag auch Filippo Mane sind verletzt, und Ramy Bensebaini ist wegen einer Brustkorbprellung noch angeschlagen - er wäre aber ohnehin wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel bei Atalanta Bergamo (1:4) im Februar gesperrt.

Wahrscheinlich wird Julian Ryerson in die Dreierkette neben Waldemar Anton und Joane Gadou rücken, Schienenspieler wären in diesem Fall Maximilian Beier und Daniel Svensson. Auch eine Viererkette ist denkbar, aber unwahrscheinlich.

"Die würde mir auch keine Kopfschmerzen bereiten", sagte Trainer Niko Kovac. "Wir müssen ein bisschen Fantasie mitbringen, wir werden schon was zusammenschustern."

Villarreal ist in der spanischen Liga siegloser Tabellen-16. Der BVB will es in dieser Saison mindestens ins Achtelfinale schaffen, und das am liebsten direkt. Im Vorjahr war er an Bergamo in den Playoffs gescheitert. "Die Vorfreude ist riesig. Die letzte Saison ist abgehakt", sagte Anton.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen