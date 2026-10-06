Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
LUCA REGGIANI BORUSSIA DORTMUND Getty Images
Jonas Rütten

Ein Abgang als Türöffner? BVB hat wohl einen Wunschspieler im Winter erneut auf dem Zettel

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
L. Reggiani
M. Regula

Marcel Regula stand schon im Sommer vor einem Wechsel zum BVB. Folgt Monate später doch noch der Vollzug?

Der frisch gebackene polnische Nationalspieler war einer der Topkandidaten kurz vor Transferschluss, um den schwer am Knie verletzten Giannis Konstantelias beim BVB zu ersetzen. Ein Wechsel kam jedoch nicht zustande, weil die Schwarzgelben statt des polnischen Offensivjuwels Ethan Nwaneri vom FC Arsenal auf Leihbasis holten.

Dennoch könnte der 19-Jährige mit ein paar Monaten Verspätung doch noch in Dortmund landen. Denn wie Sky berichtet, halte Sportdirektor Ole Book nach wie vor Kontakt zu Regula. Demnach könnte Regula im Wintertransferfenster wieder Thema beim BVB werden.

Allerdings fordere Zaglebie Lunin sieben bis acht Millionen Euro für Regula. Viel Geld für den BVB, der aufgrund der großen Investitionen im Sommer kaum noch finanzielle Spielräume habe. Das könne sich allerdings ändern, sollte Luca Reggiani den Klub im Winter verlassen.

Macht Luca Reggiani beim BVB den Weg für Regula frei?

Der 18 Jahre junge Italiener war einer der Emporkömmlinge der Rückrunde der vergangenen Saison, als dem BVB die Innenverteidiger zeitweise ausgingen. Reggiani wurde aus der U19 und der zweiten Mannschaft hochgezogen und überzeugte durchaus, als er ins kalte Wasser geschmissen wurde. In seinem vierten Bundesligaspiel erzielte er sogar seinen ersten Treffer. Der Lohn war ein Profivertrag.

In diesem Sommer avancierte der einmalige italienische Nationalspieler allerdings zu einem Verlierer der Vorbereitung und wurde im internen Innenverteidiger-Rankiung von Filippo Mane überholt. Neuzugang Joane Gadou, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton sind derweil in der Dreierkette unter Trainer Niko Kovac gesetzt.

Die Bild berichtete jüngst, dass Reggiani im Winter einen Abschied aus Dortmund erwäge. Bis zur Länderspielpause kam er auf lediglich zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga und im DFB-Pokal. An Interessenten dürfte es auch im Winter nicht mangeln.

Beide Mailänder Top-Klubs AC und Inter sowie kurz vor Transferschluss der FC Southampton wurde im Sommer Interesse nachgesagt. Reggiani entschied sich aber für einen Verbleib.

Luca Reggiani BVBGetty Images



HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen