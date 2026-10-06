Ein Abgang als Türöffner? BVB hat wohl einen Wunschspieler im Winter erneut auf dem Zettel

Der frisch gebackene polnische Nationalspieler war einer der Topkandidaten kurz vor Transferschluss, um den schwer am Knie verletzten Giannis Konstantelias beim BVB zu ersetzen. Ein Wechsel kam jedoch nicht zustande, weil die Schwarzgelben statt des polnischen Offensivjuwels Ethan Nwaneri vom FC Arsenal auf Leihbasis holten.

Dennoch könnte der 19-Jährige mit ein paar Monaten Verspätung doch noch in Dortmund landen. Denn wie Sky berichtet, halte Sportdirektor Ole Book nach wie vor Kontakt zu Regula. Demnach könnte Regula im Wintertransferfenster wieder Thema beim BVB werden.

Allerdings fordere Zaglebie Lunin sieben bis acht Millionen Euro für Regula. Viel Geld für den BVB, der aufgrund der großen Investitionen im Sommer kaum noch finanzielle Spielräume habe. Das könne sich allerdings ändern, sollte Luca Reggiani den Klub im Winter verlassen.

Macht Luca Reggiani beim BVB den Weg für Regula frei?

Der 18 Jahre junge Italiener war einer der Emporkömmlinge der Rückrunde der vergangenen Saison, als dem BVB die Innenverteidiger zeitweise ausgingen. Reggiani wurde aus der U19 und der zweiten Mannschaft hochgezogen und überzeugte durchaus, als er ins kalte Wasser geschmissen wurde. In seinem vierten Bundesligaspiel erzielte er sogar seinen ersten Treffer. Der Lohn war ein Profivertrag.

Nächste Spiele BVB Bundesliga 14:30 SVW

In diesem Sommer avancierte der einmalige italienische Nationalspieler allerdings zu einem Verlierer der Vorbereitung und wurde im internen Innenverteidiger-Rankiung von Filippo Mane überholt. Neuzugang Joane Gadou, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton sind derweil in der Dreierkette unter Trainer Niko Kovac gesetzt.

Die Bild berichtete jüngst, dass Reggiani im Winter einen Abschied aus Dortmund erwäge. Bis zur Länderspielpause kam er auf lediglich zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga und im DFB-Pokal. An Interessenten dürfte es auch im Winter nicht mangeln.

Beide Mailänder Top-Klubs AC und Inter sowie kurz vor Transferschluss der FC Southampton wurde im Sommer Interesse nachgesagt. Reggiani entschied sich aber für einen Verbleib.

Getty Images







