FC Barcelona bei SD Eibar: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - alles zur Übertragung von LaLiga

In LaLiga kommt es zum Duell zwischen Klein und Groß: Eibar empfängt den FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Bühne frei für das allerletzte Spiel in der Saison 2018/19: Der FC Barcelona muss bei SD Eibar antreten - es ist das Duell der ultimativen Gegensätze. Anpfiff der Partie am 38. Spieltag ist am Sonntag (19. Mai) um 16.15 Uhr.

Für den Underdog ist das Spiel nicht unbedingt eines, auf das man sich freuen kann: Eibar hat seit dem erstmaligen Aufstieg in die erste Liga vor fünf Jahren jedes Spiel gegen den verloren.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Eibar und Barcelona heute live im TV und im LIVE-STREAM. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells. Außerdem gibt es auch noch die ewige Statistik zum Duell.

Eibar vs. FC Barcelona: Das Duell im Überblick

Duell - FC Barcelona Datum Sonntag, 19. Mai 2019 | 16.15 Uhr Ort Estadio Municipal de Ipurua Zuschauer 6.285 Plätze

SD Eibar vs. FC Barcelona heute live im TV sehen: Geht das?

Wenn das Spiel zwischen SD Eibar und dem FC Barcelona am Sonntag angepfiffen wird, gibt es für alle Fans, die das letzte Spiel der LaLiga-Saison live im TV sehen wollen, schlechte Nachrichten. Denn: Keiner der in etablierten TV-Sender zeigt die Spiele von Lionel Messi und Co. live im Fernsehen. Die einzige Möglichkeit, das Aufeinandertreffen der beiden Spanier live zu sehen, ist der Streamingdienst DAZN.

Mit ein paar einfachen Tricks könnt Ihr den DAZN-LIVE-STREAM allerdings problemlos auf Eurem TV-Gerät streamen und Eibar - Barcelona bequem auf dem Sofa genießen. Die DAZN-App ist hier der Schlüssel. Sie steht für alle gängigen Smart-TVs oder den Amazon-Fire-TV-Stick zum Download bereit. Die Links zum Download findet Ihr am Ende des nächsten Abschnitts dieses Artikels.

Alternativ könnt Ihr alle DAZN-LIVE-STREAMS ohne großen Aufwand auch von unterwegs aus genießen. Auch hier sei Euch die DAZN-App ans Herz gelegt, die für nahezu alle gängigen Smartphones in den jeweiligen Stores zum Download bereitsteht.

SD Eibar vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Barcelona: Wie bereits erwähnt läuft das LaLiga-Spiel zwischen Barca und Eibar am 38. Spieltag im LIVE-STREAM bei DAZN. Beginn der Übertragung ist wenige Minuten vor dem Anpfiff, der am Sonntag um 16.15 Uhr ertönt.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr Mitglied bei DAZN sein, das kostet im Monat 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos, was bedeutet, dass Ihr das Spiel zwischen Barcelona und Eibar kostenlos sehen könnt, wenn ihr heute Euren Probemonat aktiviert.

Die DAZN-App gibt es für die verschiedensten Geräte in den entsprechenden App-Stores - natürlich kostenlos

SD Eibar vs. FC Barcelona: Die Highlights auf DAZN

Nach dem Abpfiff der Partie ist DAZN die Anlaufstelle Nummer eins, um die Highlights der Partie zu sehen. Der Streamingdienst, der seit dieser Spielzeit auch die und überträgt, zeigt alle Höhepunkte der spanischen Beletage bereits wenige Minuten nach Abpfiff der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars des FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat. Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 9,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten.

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

Mit welcher Aufstellung beide Teams in die Partie gehen werden, wird erst rund eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgegeben. Sobald sie veröffentlicht wurden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

SD Eibar vs. FC Barcelona: Die Bilanz

SD EIBAR (bislang wettbewerbsübergreifend 9 Duelle) FC BARCELONA 0 Siege 9 0 Unentschieden 0 9 Niederlagen 0 4 Tore 31

SD Eibar vs. FC Barcelona live im Ticker verfolgen

Ihr habt nicht die Möglichkeit, Eibar vs. FC Barcelona live im Stream bei DAZN zu sehen, weil Ihr entweder (noch) kein Mitglied seid - was sich Dank des Gratismonats von DAZN schnell ändern lässt - oder Ihr unterwegs seid?

Dennoch müsst Ihr von der Partie keine Sekunde verpassen. Die Lösung ist der LIVE-TICKER von Goal zu Eibar vs. Barcelona. Hier bekommt Ihr alles, was Ihr vor dem Anpfiff wissen müsst ab rund 20 Minuten vor dem Beginn der Partie beschrieben. Sobald der Ball rollt, gibt es live alle Tore, Vorlagen, Gelbe Karten, Platzverweise und Wechsel geliefert und - natürlich - alle wichtigen Szenen ausführlich beschrieben.

Das LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch völlig kostenlos.