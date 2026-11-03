"Egal, welches Alter": Lothar Matthäus will Niclas Füllkrug im DFB-Team sehen

"Wir kommen nicht vorbei an einem Niclas Füllkrug, der mit neun Treffern die Torschützenliste der Bundesliga anführt", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne auf Sky über den Stürmer von Werder Bremen.

Bundestrainer Jürgen Klopp wird am Donnerstag seinen Kader für die Nations-League-Spiele in Serbien (13. November) und gegen die Niederlande (16. November) verkünden. Bei seiner ersten Nominierung hatte Klopp vor allem auf junge Spieler gesetzt - im Fall Füllkrug dürfe das Alter aber keine Rolle spielen, findet Matthäus.

"Ich bin nicht der Meinung, dass wir nur noch auf junge Spieler setzen müssen. Wir sollten auf Spieler setzen, die sich mit starken Leistungen auf dem Platz empfehlen, egal, welches Alter sie haben", schrieb der 65-Jährige: "In anderen Ländern gibt es auch Spieler, die mit 33 Jahren noch für ihre Nationalmannschaft auflaufen und bei Welt- und Europameisterschaften eingesetzt werden."

Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane sei schließlich "auch 33", Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel "lädt ihn trotzdem ein".