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SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

"Egal, welches Alter": Lothar Matthäus will Niclas Füllkrug im DFB-Team sehen

Bundesliga
Niclas Füllkrug
Werder Bremen
Deutschland

Lothar Matthäus hält eine Rückkehr von Niclas Füllkrug in die deutsche Nationalmannschaft für beinahe alternativlos.

"Wir kommen nicht vorbei an einem Niclas Füllkrug, der mit neun Treffern die Torschützenliste der Bundesliga anführt", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne auf Sky über den Stürmer von Werder Bremen.

Bundestrainer Jürgen Klopp wird am Donnerstag seinen Kader für die Nations-League-Spiele in Serbien (13. November) und gegen die Niederlande (16. November) verkünden. Bei seiner ersten Nominierung hatte Klopp vor allem auf junge Spieler gesetzt - im Fall Füllkrug dürfe das Alter aber keine Rolle spielen, findet Matthäus.

"Ich bin nicht der Meinung, dass wir nur noch auf junge Spieler setzen müssen. Wir sollten auf Spieler setzen, die sich mit starken Leistungen auf dem Platz empfehlen, egal, welches Alter sie haben", schrieb der 65-Jährige: "In anderen Ländern gibt es auch Spieler, die mit 33 Jahren noch für ihre Nationalmannschaft auflaufen und bei Welt- und Europameisterschaften eingesetzt werden."

Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane sei schließlich "auch 33", Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel "lädt ihn trotzdem ein".

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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