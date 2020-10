FC Bayern München II vs. Dynamo Dresden: Die 3. Liga im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Dynamo Dresden muss nach München: Der Meister der vergangenen Saison wartet auf die SG. Goal zeigt, wie ihr das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die ungeschlagenen Dresdener müssen in die bayrische Landeshauptstadt: Der II empfängt die SG Dynamo . Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße ist heute um 19 Uhr.

Nach einem Sieg im ersten Spiel musste Dresden sich am vergangenen Wochenende mit einem 1:1-Unentschieden gegen Waldhof Mannheim zufrieden geben. Das nächste Spiel hat es für den Absteiger aus der 2. in sich - schließlich geht es gegen den Drittligameister der vergangenen Saison.

Allerdings ist früh in der neuen Spielzeit schon Sand im Getriebe der Bayern: Nach zwei Spielen gibt es bisher erst einen Punkt zu vermelden: Dem 2:2 gegen den Lokalrivalen Türkgücü München folgte vergangene Woche ein 0:3 beim SC Verl.

Die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters will also seinen ersten Saisonsieg. Goal zeigt euch, wie ihr das Spiel heute verfolgen könnt.

zu Gast bei Bayern München II: Überblick zum Spiel der

Duell FC Bayern München II - Dynamo Dresden Datum Freitag, 02. Oktober 2020 | 19 Uhr Stadion Stadion an der Grünwalder Straße, München

FC Bayern München II gegen die SG Dynamo Dresden: Das Spiel im TV verfolgen

Die Rechtevergabe im Profifußball ist kompliziert wie noch nie, und davor macht auch die 3. Liga nicht halt: Manche Spiele laufen im Free-TV, manche nicht. Vorab müssen alle Fans der beiden Mannschaften eine Enttäuschung einstecken: Das Spiel zwischen dem FC Bayern München II und Dynamo Dresden wird heute nicht im Free-TV gezeigt.

Allerdings solltet ihr den Artikel in Ruhe zu Ende lesen, bevor ihr euch zu sehr ärgert: Das Spiel wird trotzdem übertragen. Der Sender MagentaSport hält alle Rechte an der 3. Liga in dieser Saison und somit auch an dieser Partie zum Start ins Wochenende.

Das Spiel zwischen Bayern II und Dynamo Dresden bei Magenta Sport sehen

Das Spiel wird live und in voller Länge beim hauseigenen Sender der Telekom zu sehen sein. Um das Spiel verfolgen zu können müsst ihr allerdings Kunde bei Magenta Sport sein.

Es gibt zwei Arten, bei Magenta Kunde zu sein oder zu werden: Wenn ihr kein Telekom-Kunde seid, müsst ihr den vollen Preis bezahlen. Dieser beträgt 9,70 Euro monatlich wenn ihr das Jahresabo abschließt oder 16,53 Euro pro Monat wenn ihr das Monatsabo abschließt. Dafür könnt ihr diesen monatlich kündigen.

Weitaus günstiger wird es, wenn ihr bereits Telekomkunde seid: Dann könnt ihr ein Jahr lang komplett kostenlos das Programm verfolgen. Sollten die zwölf Monate abgelaufen sein, könnt ihr für 4,83 Euro das Angebot weiterhin benutzen. Alternativ gibt es eine Abo-Möglichkeit, bei der ihr ein Paket bestehend aus Magenta Sport und Sky Sport bucht.

Das sieht alles auf den ersten Blick etwas unübersichtlich aus, aber keine Sorge: Eine Übersicht der Preisklassen findet ihr hier .

Der FC Bayern München II empfängt Dynamo Dresden: Kann ich das Spiel im LIVE-STREAM genießen?

Gute Nachricht: Ihr braucht keinen Fernseher, um MagentaSport zu empfangen! Das gesamte Angebot gibt es auch im Internet per LIVE-STREAM zu sehen. Unter www.MagentaSport.de findet ihr alle weiteren Informationen sowie den Stream, um das Spiel in Echtzeit zu verfolgen.

Logischerweise gibt es allerdings auch den LIVE-STREAM nicht kostenlos zu sehen - es sei denn, ihr seid Telekomkunde. Für die Online-Nutzung von MagentaSport gelten die gleichen Bedingungen wie im TV . Eine Preisübersicht findet ihr unter magentasport.de .

Dynamo Dresden reist zum FC Bayern München II: Mit dem LIVE-TICKER von Goal nichts verpassen

MagentaSport ist zu teuer, ihr habt kein Highspeed mehr oder einfach gerade keine Zeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem! Dank des LIVE-TICKERS von Goal verpasst ihr keine wichtige Szene.

Egal ob Karte, Tor oder Großchance: Jedes wichtige Detail wird hier genau beschrieben, inklusive Hintergrundwissen. Hier geht es zum LIVE-TICKER.

FC Bayern München II vs. Dynamo Dresden: Die Übertragungen im Überblick

Wo läuft heute Bayern München II gegen Dynamo Dresden? Live im TV : MagentaSport Im LIVE-STREAM: www.MagentaSport.de Im LIVE-TICKER: Goal

Dynamo Dresden zu Gast beim FC Bayern München II: Die Aufstellungen

Eine Stunde vor dem Anpfiff gibt es hier die offiziellen Aufstellungen. Schaut also rechtzeitig vorbei, um bestens auf das Spiel vorbereitet zu sein!