MSV Duisburg vs. FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die 3. Liga live

Die kleinen Bayern müssen beim Tabellenführer in Duisburg ran! Hier bekommt Ihr alle Infos, wie das Duell der 3. Liga übertragen wird.

Der will die Tabellenführung der in die Winterpause retten. Dafür müssen am heutigen Sonntag gegen den II jedoch drei Punkte her. Anstoß in der Schauinsland-Reisen-Arena ist um 14 Uhr.

Nach 17 Spieltagen thronen die Duisburger souverän mit drei Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz. In München hingegen muss der Blick eher nach unten gerichtet werden, nachdem die kleinen Bayern (Platz 12) derzeit lediglich ein Fünf-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze besitzen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen darüber, wo Duisburg gegen Bayern II live übertragen wird. Zudem präsentieren wir kurz vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen.

MSV Duisburg vs. FC Bayern München II: Die Daten zum Spiel der 3. Liga

Duell MSV Duisburg vs. FC Bayern München II Datum So., 8. Dezember 2019 | 14 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Zuschauer ‎31.500 Plätze

MSV Duisburg vs. FC Bayern München II: Wird die 3. Liga heute im TV übertragen?

In der 3. Liga kommt es ab und an vor, dass eine Partie live im Free-TV auf einem öffentlich-rechtlichen Lokalsender übertragen wird. Doch für die heutige Begegnung hat sich kein frei empfangbarer Sender die Rechte gesichert. Duisburg gegen Bayern II läuft somit nicht im Free-TV.

Stattdessen wird das Spiel heute live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender MagentaSport ausgestrahlt. Der hauseigene Sender der Telekom besitzt die Übertragungsrechte an sämtlichen Spielen der 3. Liga.

Ab 13.45 Uhr - 15 Minuten vor Anpfiff - könnt Ihr einschalten und den Vorberichten lauschen. Moderator Cedric Pick und Kommentator Markus Höhner begrüßen Euch live aus der Schauinsland-Reisen-Arena.

Wie wird der Pay-TV-Sender MagentaSport empfangen?

Kunden der Telekom steht das Angebot von MagentaSport ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung. Danach wird eine Gebühr von 4,95 Euro monatlich fällig bei einer Kündigungsfrist von zwei Monaten.

Wer keinen Vertrag mit der Telekom besitzt, kann MagentaSport für einen etwas höheren Preis buchen. Hier kostet die Freischaltung für den Pay-TV-Sender 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro monatlich im Monatsabo.

MSV Duisburg vs. FC Bayern München II: Wo läuft die 3. Liga heute im LIVE-STREAM?

Das Angebot von MagentaSport ist nicht nur im TV verfügbar, der Sender strahlt sein Programm auch im Internet aus. Somit könnt Ihr Duisburg gegen Bayern II heute im Netz via LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de verfolgen.

Hier läuft dieselbe Übertragung wie im Fernsehen ab 13.45 Uhr mit den Vorberichten und ab 14 Uhr mit dem Live-Spiel. Die Streams könnt Ihr unterwegs auf sämtlichen mobilen Geräten abspielen.

Um das Angebot nutzen zu können, braucht Ihr jedoch auch hier ein Abonnement. Zu welchen Preisen Ihr das buchen könnt, lest Ihr oben oder auf der offiziellen Webseite von MagentaSport.

MSV Duisburg vs. FC Bayern München II: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Auch mit Goal seid Ihr jederzeit auf Ballhöhe. Denn auf unserer Webseite findet Ihr einen LIVE-TICKER zu Duisburg gegen Bayern II, der Euch alle wichtigen Aktionen ausführlich schildert.

Zudem könnt Ihr dort interessante Zahlen und Statistiken nachlesen. Und das Beste: Der LIVE-TICKER ist für Euch absolut kostenlos! Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

MSV Duisburg vs. FC Bayern München II: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal vorbei!

MSV Duisburg vs. FC Bayern München II: Die Berichterstattung im Überblick