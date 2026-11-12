Droht dem BVB neuer Ärger? PSG hat offenbar Gregor Kobel auf dem Zettel

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Gregor Kobel ist beim BVB absoluter Leistungs- und Führungsspieler. Das ist offenbar auch PSG nicht entgangen. Bedient sich der CL-Sieger ausgerechnet in Dortmund, um seine letzte große Schwachstelle zu beheben?

Mit Gregor Kobel hat der BVB einen der besten Torhüter der Bundesliga in seinen Reihen, der es in der Wahl zum Welttorhüter zuletzt sogar auf Platz zehn geschafft hat. Es ist nur folgerichtig, dass die Dortmunder Klubführung um Lars Ricken den 2028 auslaufenden Vertrag des Schweizers verlängern will.

Wie die Sport Bild berichtet, solle das Thema in den kommenden Wochen angegangen werden. Obwohl sich der 28-Jährige eine Vertragsverlängerung und einen Verbleib bei den Schwarzgelben grundsätzlich vorstellen könne, werde ein erfolgreicher Abschluss der anstehenden Verhandlungen keineswegs ein "Selbstläufer", berichtet das Blatt weiter.

Grund dafür sind laut Sport Bild attraktive Avancen aus dem Ausland. Demnach habe Newcastle United im vergangenen Sommer einmal mehr bei Kobel angefragt und dem 28-Jährigen sogar einen hochdotierten Vertrag angeboten haben, der ihm jährlich drei Millionen Euro mehr eingebracht hätte. Beim BVB soll Kobel ein Grundgehalt von zehn Millionen Euro einstreichen.

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Kobel habe das Angebot der Magpies auch deshalb abgelehnt, weil ihm die sportliche Situation in Newcastle nach dem Trainerwechsel und dem radikalen Kaderumbruch zu unsicher gewesen sei. Eine nachvollziehbare und im Nachhinein goldrichtige Entscheidung des Torhüters, schließlich rangiert Newcastle aktuell nach nur drei Siegen aus den ersten zehn Spielen in der Premier League auf Platz zwölf und droht somit, das internationale Geschäft erneut zu verpassen.

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Im kommenden Sommer allerdings könnte ein wesentlich dickerer und dann auch attraktiverer Fisch auf den Schweizer zukommen. Denn wie die Sport Bild berichtet, habe sich der zweimalige Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zuletzt regelmäßig über die Zukunftspläne von Kobel erkundigt.

Wer ist aktuell Stammtorhüter bei PSG?

Hintergrund: PSG hatte nach dem ersten Champions-League-Sieg Stammkeeper Gianluigi Donnarumma überraschend die Tür gezeigt, weil man sich nicht über die finanziellen Konditionen einer Vertragsverlängerung einigen konnte. "Wir haben schnell gemerkt, dass es aufgrund seiner Forderungen schwierig wird. Der Klub ist wichtiger als jeder einzelne Spieler. Die Dinge haben sich bei PSG verändert, und Donna wollte ein Gehalt auf dem Niveau des alten PSG, nicht des aktuellen", hatte Luis Campos, Transfer-Berater der Pariser, damals erklärt.

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PSG bediente sich bei Ligakonkurrent Lille und verpflichtete Lucas Chevalier für 40 Millionen Euro als neue Nummer eins, während Donnarumma für 30 Millionen zu Manchester City weiterzog. Chevalier leistete sich jedoch zahlreiche Patzer bei seinem neuen Klub und wurde Anfang des Jahres von Trainer Luis Enrique zur Nummer zwei degradiert. An seiner Stelle hütet seitdem Matvey Safonov das PSG-Tor, der nicht immer einen bombensicheren Eindruck hinterließ.

Auch Kobel leistete sich beim BVB gerade mit Ball am Fuß schon so manchen kostspieligen Patzer. Beispielsweise führte sein völlig sinnbefreiter und folgenschwerer Fehlpass in der Nachspielzeit des Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo letztlich zum bitteren K.o. in der Königsklasse.

Getty Images

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Dennoch sind die BVB-Bosse intern vollends von Kobels Fähigkeiten überzeugt und wollen noch bis Jahresende eine Einigung mit dem Keeper erzielen. Mit seinen Paraden verhinderte er schon häufiger Niederlagen oder Punktverluste. Besonders seit dem Trainerwechsel von Nuri Sahin auf Niko Kovac im Januar 2025 ist Kobel einer der konstantesten Borussen in puncto Leistung.

Was war das Problem von Kobel beim BVB?

Während Sahin von Kobel erwartete, eine Schlüsselrolle im Spielaufbau einzunehmen, soll sich der Schweizer unter Kovac auf sein Kerngeschäfts des Torhütens fokussieren. Hatten sich vor Kovacs Ankunft noch zahlreiche Wechselgerüchte um den sichtlich unzufriedenen Kobel gerankt, war nach der geschafften CL-Qualifikation 2025 davon keine Rede mehr.

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Allerdings könnte ein Wechsel zum zweimaligen Königsklassen-Sieger sich nicht nur monetär für den Torhüter lohnen. PSG wird auch in den kommenden Jahren ein gewichtiges Wort um den Titel in der Champions League mitreden, zudem winkt Kobel im Falle eines Wechsels endlich auch nationale Silberware.

Mit dem BVB hat der Schweizer bis dato keinen Titel gewinnen können, beim letzten Pokalsieg 2021 weilte Kobel noch beim VfB Stuttgart. 2024 wäre den Schwarzgelben beinahe ein Sensationscoup gelungen, allerdings war Real Madrid im CL-Finale trotz Chancenüberlegenheit des BVB am Ende zu abgezockt (0:2).