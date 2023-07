Drogenhandel: Sieben Jahre Haft für Ex-Oranje-Spieler Mendes da Silva

Ein früherer niederländischer Nationalspieler wurde wegen Drogenhandels zu einer Haftstrafe verurteilt und kam dabei noch glimpflich davon.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige niederländische Nationalspieler David Mendes da Silva (40) ist wegen Kokainschmuggels und -handels sowie Bestechung zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Das Urteil fällte ein Rotterdamer Gericht am Freitag. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar zehn Jahre Gefängnis gefordert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mendes da Silva wurde für schuldig befunden, Kokain über den Flughafen Schiphol und die Häfen von Antwerpen und Rotterdam eingeführt zu haben. Nachgewiesen wurden ihm der Schmuggel von 74 und 105 Kilogramm Kokain. Der Ex-Profi habe dabei eine leitende Funktion eingenommen und unter anderem Flughafen- und Hafenpersonal bestochen, so der Richter. Die Polizei hatte Mendes da Silva auf frischer Tat ertappt, seit August 2022 saß er in Untersuchungshaft.

EIN BLICK AUF DIE KARRIERE: Der ehemalige Defensivspieler war 2009 mit AZ Alkmaar niederländischer Meister geworden, 2012 mit Red Bull Salzburg österreichischer Meister und Pokalsieger. Zudem stand er bei Ajax Amsterdam, Sparta Rotterdam und dem griechischen Klub Panathinaikos unter Vertrag, zwischen 2007 und 2009 trug er sieben Mal das Oranje-Trikot.