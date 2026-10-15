"Dreikampf": Argentinien gibt die Hoffnung bei Nicolo Tresoldi nicht auf

Italien- und Inter-Legende Giuseppe Bergomi (62) kann dem Hype um Deutschlands U21-Nationalmannschaftskapitän Nicolo Tresoldi wenig abgewinnen.

Der 23 Jahre alte Stürmer schnürte am Dienstagabend beim spektakulären 4:3-Sieg von Club Brügge bei Inter Mailand in der Champions League einen Dreierpack und wurde anschließend von Medien und Experten in den Himmel gelobt.

Bergomi dagegen ordnete in der Gazzetta dello Sport nüchtern ein: "Er ist ein guter Spieler. Aber schauen wir uns die Tore mal an: Eines war ein Elfmeter, eines wurde ihm geschenkt und beim dritten musste er nur abstauben. Ich erkenne ja durchaus an, dass er gut ist. Aber lasst uns auch mal über die Tore hinausschauen und seine Leistung analysieren."

Tresoldi wurde für seine Vorstellung gegen die Nerazzurri unter anderem von der UEFA als 'Man of the Match' ausgezeichnet. Und in den italienischen Medien war er das große Thema. Kein Wunder, schließlich bemüht sich der italienische Verband FIGC ebenso wie der DFB darum, dass Tresoldi seine Zukunft in dessen A-Nationalmannschaft sieht.

Tresoldi hat angekündigt, erst im kommenden Sommer die U21-EM mit Deutschland absolvieren zu wollen, ehe er eine Entscheidung trifft. Mit Azzurri-Coach Roberto Mancini (61) hat er sich ebenso bereits ausgetauscht wie mit Bundestrainer Jürgen Klopp (59).

Bergomi, der 81 Länderspiele für Italien machte und 1982 Weltmeister wurde, hat jedenfalls einen Rat für Tresoldi: "Er ist talentiert und ich habe keine Ahnung, wie er sich entscheidet. Ich frage mich nur eine Sache: Wie fühlt er ganz tief in seinem Inneren? Das weiß nur er selbst."

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Er hoffe nur, "dass er seine Entscheidung nicht danach trifft, wo er die besten Chancen für sich sieht. Dass er nicht denkt: 'Vielleicht gehe ich dort hin, dort spiele ich mehr.' Ich hoffe, er hört in sich hinein und entscheidet mit seinem Herzen."

Derweil tut sich für Tresoldi womöglich noch eine dritte, verlockende Option auf: In Argentinien hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich der Angreifer für eine Nationalmannschaftslaufbahn in der Albiceleste entscheidet. Tresoldis Mutter ist Argentinierin, hat aber stets betont, ihren Sohn bei der Entscheidung nicht beeinflussen zu wollen. Ihr Sohn selbst sprach gemäß Marca vor dem Inter-Spiel von einem "Dreikampf" um seine Zukunft.

Seit wann spielt Nicolo Tresoldi für Deutschland?

Dass man im Land des Vize-Weltmeisters die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, zeigt unter anderem die Cover-Gestaltung der Tageszeitung Ole, wo Tresoldi nach seiner Gala gegen Inter prominent auf der Titelseite abgebildet war. Bernardo Romeo, Generaldirektor der argentinischen Junioren-Nationalmannschaften und Ex-Bundesligaprofi, soll Tresoldi seit 2020 auf dem Schirm haben.

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Es gibt durchaus prominente Beispiele von in Europa geborenen Spielern mit argentinischen Wurzeln, die sich im Laufe der Zeit für die Albiceleste entschieden haben: Nico Paz (22, Como 1907) und Alejandro Garnacho (22, Aston Villa) hätten auch für Spanien auflaufen können, Letzterer tat dies sogar in der Jugend noch.

Tresoldi wurde in Cagliari geboren, sein Vater ist Italiener. Mit 13 kam seine Familie nach Deutschland, weswegen der ehemalige Hannoveraner seit der U19 für Deutschland auf Torejagd geht.