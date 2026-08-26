Dreierpack von Kylian Mbappe! Real Madrid liefert Gala gegen Real Sociedad ab

Der französische WM-Torschützenkönig erzielte beim 4:1 (1:1) gegen den Pokalsieger Real Sociedad San Sebastian am Mittwochabend wie ein Uhrwerk seine ersten Saisontreffer (40./60./80.).

Es war für Real das zweite Ligaspiel, jedoch eines vom ersten Spieltag: Die spanischen Vereine mit (mindestens) WM-Halbfinalisten im Kader durften eine Woche später starten - im Falle der Königlichen mit einem Last-Minute-2:1 bei Espanyol Barcelona am Samstag. Am Sonntag geht es schon mit einem Heimspiel gegen den FC Malaga weiter.

Mbappe traf zunächst mit einem wuchtigen Linksschuss in den Winkel, zwanzig Minuten später dann mit rechts nach einem traumhaften Doppelpass mit Jude Bellingham, der unnachgiebig auch das 3:1 für Vinicius Junior auflegte (67.).

Am Ende machte es Mbappe noch einmal mit links. Der 125-Millionen-Euro-Zugang Yan Diomande, von RB Leipzig gekommen, blieb bis zur 84. Minute auf der Bank. Für Real Sociedad traf Luka Sucic (44.).