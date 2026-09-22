Drei neue Regeln: Jürgen Klopp zieht beim DFB-Team die Zügel an

Jürgen Klopp (59) zieht die Zügel bei der deutschen Nationalmannschaft an. Die Bild berichtet von drei Regeln, die künftig gelten sollen, um ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl und weniger Ablenkung zu kreieren.

Unter anderem habe der neue Bundestrainer eingeführt, dass künftig alle Spieler gleichzeitig zum Essen erscheinen müssen. Sprich: Wenn um 19 oder 20 Uhr gegessen wird, haben sich zu dem Zeitpunkt auch alle DFB-Akteure einzufinden. Eine Neuerung im Vergleich zu den Regeln unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann: Bei ihm durften die Spieler ab 19 oder 20 Uhr eintrudeln. Klopp wolle dadurch das Gemeinschaftsgefühl und die Kommunikation untereinander fördern.

Auf letzteres zielt auch die zweite Regel ab: Handys sollen nicht mehr so uneingeschränkt genutzt werden dürfen, wie es bislang der Fall war. So sind die Smartphones künftig beim Anschwitzen am Spieltag oder bei der Massage künftig verboten. Auch hier erhofft sich Klopp mehr Gespräche der Spieler untereinander.

Ein "No-Go", so heißt es, seien für Klopp Friseurbesuche im Mannschaftsquartier. Eventuelle Haarschnitte sollen im Vorfeld erledigt werden.

Dazu soll Klopp auch schon eine Entscheidung Richtung Europameisterschaft 2028 in Großbritannien getroffen haben. Konkret geht es um mögliche Familienbesuche im Quartier. Diese sorgten vor allem im Nachgang der missratenen WM im Sommer für teils harte Kritik. Klopp will sie einschränken und nur noch punktuell erlauben. Der Fokus solle auf das gemeinsame Ziel gerichtet werden und die Mannschaft zu einer Einheit ohne große Ablenkung zusammenwachsen.

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Nagelsmann-Nachfolger Klopp hat die erste Hälfte seines 44-Mann-Kaders Kader seit Montag komplett beisammen. Zur ersten Trainingseinheit bat der Ex-Coach des FC Liverpool am Dienstag und am Donnerstag steigt das erste Länderspiel unter seiner Regie in der Nations League gegen die Niederlande.

Die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft