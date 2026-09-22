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Germany Training SessionGetty Images Sport
Falko Blöding

Drei neue Regeln: Jürgen Klopp zieht beim DFB-Team die Zügel an

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Deutschland
Jürgen Klopp

Der neue Bundestrainer zielt auf Zusammenhalt und wenig Ablenkung. Entsprechend gibt es auch einige neue Richtlinen für die DFB-Kicker.

Jürgen Klopp (59) zieht die Zügel bei der deutschen Nationalmannschaft an. Die Bild berichtet von drei Regeln, die künftig gelten sollen, um ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl und weniger Ablenkung zu kreieren.

Unter anderem habe der neue Bundestrainer eingeführt, dass künftig alle Spieler gleichzeitig zum Essen erscheinen müssen. Sprich: Wenn um 19 oder 20 Uhr gegessen wird, haben sich zu dem Zeitpunkt auch alle DFB-Akteure einzufinden. Eine Neuerung im Vergleich zu den Regeln unter Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann: Bei ihm durften die Spieler ab 19 oder 20 Uhr eintrudeln. Klopp wolle dadurch das Gemeinschaftsgefühl und die Kommunikation untereinander fördern.

Auf letzteres zielt auch die zweite Regel ab: Handys sollen nicht mehr so uneingeschränkt genutzt werden dürfen, wie es bislang der Fall war. So sind die Smartphones künftig beim Anschwitzen am Spieltag oder bei der Massage künftig verboten. Auch hier erhofft sich Klopp mehr Gespräche der Spieler untereinander.

Ein "No-Go", so heißt es, seien für Klopp Friseurbesuche im Mannschaftsquartier. Eventuelle Haarschnitte sollen im Vorfeld erledigt werden.

Dazu soll Klopp auch schon eine Entscheidung Richtung Europameisterschaft 2028 in Großbritannien getroffen haben. Konkret geht es um mögliche Familienbesuche im Quartier. Diese sorgten vor allem im Nachgang der missratenen WM im Sommer für teils harte Kritik. Klopp will sie einschränken und nur noch punktuell erlauben. Der Fokus solle auf das gemeinsame Ziel gerichtet werden und die Mannschaft zu einer Einheit ohne große Ablenkung zusammenwachsen.

Germany Training SessionGetty Images

Nagelsmann-Nachfolger Klopp hat die erste Hälfte seines 44-Mann-Kaders Kader seit Montag komplett beisammen. Zur ersten Trainingseinheit bat der Ex-Coach des FC Liverpool am Dienstag und am Donnerstag steigt das erste Länderspiel unter seiner Regie in der Nations League gegen die Niederlande.

Die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Datum

Wettbewerb

Spiel

Donnerstag, 24. September (20.45 Uhr)

Nations League (Liga A)

Niederlande vs. Deutschland

Sonntag, 27. September (20.45 Uhr)

Nations League (Liga A)

Deutschland vs. Griechenland

Donnerstag, 1. Oktober (20.45 Uhr)

Nations League (Liga A)

Deutschland vs. Serbien

Sonntag, 4. Oktober (20.45 Uhr)

Nations League (Liga A)

Griechenland vs. Deutschland

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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