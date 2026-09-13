Drei mögliche Nachfolger im Gespräch: Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach entlassen

Borussia Mönchengladbach hat Trainer Eugen Polanski nach nur drei Spieltagen entlassen. Das teilte der Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem 0:5 beim SC Freiburg mit. Die Borussia steht noch ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von 3:12 am Tabellenende.

Polanski (40) hatte die Borussia in der vergangenen Saison ebenfalls nach drei Spieltagen als Nachfolger des entlassenen Gerardo Seoane übernommen, am Ende der Spielzeit landete Gladbach auf dem zwölften Platz. Die Trennung ist der erste Trainerwechsel der Bundesliga-Saison. Als mögliche Nachfolger sind unter anderem Horst Steffen, Christian Eichner oder Dietmar Kühbauer im Gespräch.

"Trotz einer guten Vorbereitung und positiver Ansätze ist es der Mannschaft in der Bundesliga nicht gelungen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen", sagte Sportchef Rouven Schröder: "Die zuletzt gezeigten Leistungen haben zu der Entscheidung geführt, Eugen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden." Auch Co-Trainer Tobias Trulsen wurde freigestellt.

Schröder, der Polanski im November 2025 mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet hatte, hatte schon nach dem Debakel in Freiburg ein Bekenntnis zu dem 40-Jährigen vermieden. "Du hast nur noch ein Spiel, dann hast du drei Wochen Länderspielpause. Und du möchtest nicht mit null Punkten in die Länderspielpause gehen", hatte er nach dem Schlusspfiff gesagt.

Borussia Mönchengladbach ist noch ohne Punkt in der Bundesliga

Polanski zeigte sich enttäuscht und traurig. "Borussia Mönchengladbach war und bleibt mein Verein. Deshalb tut es so wahnsinnig weh, dass es nun so gekommen ist. Nach dem gelungenen Klassenerhalt haben wir zu dieser Saison einiges verändert. Wir hatten uns viel vorgenommen, haben es aber nicht umgesetzt bekommen", wird Polanski in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Das tut mir leid."

Gladbach hatte vor dem Debakel in Freiburg bei RB Leipzig (0:3) und gegen Aufsteiger SV Elversberg (3:4) verloren, erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte steht die Borussia nach drei Begegnungen noch ohne Punkt da. Am Samstag steht das Heimspiel gegen Mainz 05 an.