"Drama" um ehemaligen Trainer von Real Madrid: Premier-League-Klub mit historischem Fehlstart

Nach drei Niederlagen aus den bisherigen drei Saisonspielen steht der ehemalige Coach von Real Madrid mit den Londonern derzeit auf Platz 19 der Tabelle. Lediglich Aufsteiger Coventry, welches das um zwei Treffer schlechtere Torverhältnis aufweist, erlebte einen noch schlechteren Saisonstart.

Drei Pleiten zu Beginn einer neuen Spielzeit gab es für Fulham zuvor überhaupt erst dreimal in der Vereinsgeschichte. Auch 1951/52 und 2020/21 verlor man die ersten drei Premier-League-Spiele, in beiden Fällen stieg man am Ende in die Zweitklassigkeit ab.

Nach der jüngsten 2:3-Niederlage gegen Crystal Palace am vergangenen Wochenende schlug schließlich auch die Presse aus Arbeloas Heimatland Spanien Alarm. Von einem "Drama" für den 43-Jährigen schrieb die Zeitung AS, während die Marca titelte: "Das ist nicht der Start in die 'Arbeloa-Ära'."

Der Fulham-Coach wiederum sieht die Lage noch nicht ganz so dramatisch und verweist auf die unglücklichen Umstände, die aus seiner Sicht für die Pleite gegen Palace verantwortlich waren: "Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben ein Spiel verloren, das wir nicht hätten verlieren dürfen."

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Alvaro Arbeloa übernahm zur laufenden Saison beim FC Fulham

Tatsächlich wies Fulham nach 90 Minuten den deutlich höheren xG-Wert im Vergleich zum Londoner Stadtrivalen auf (3,14 zu 1,97), allerdings ließen die Cottagers zu viele hochkarätige Chancen liegen. Vor allem in der ersten Hälfte war man Palace deutlich überlegen.

Arbeloa hatte sein Amt bei Fulham erst im zurückliegenden Sommer angetreten, nachdem er als Nachfolger des entlassenen Xabi Alonso bei Real Madrid nicht weitermachen durfte.