"Diskutierten lange": Hatte der FC Bayern München Bedenken bei Vincent Kompany?

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Hatte man beim FC Bayern München Zweifel bezüglich der Verpflichtung von Vincent Kompany?

Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hat enthüllt, dass er bei der Verpflichtung von Vincent Kompany Bedenken bezüglich dessen Eignung für den Job beim deutschen Rekordmeister hatte.

"Ich erinnere mich, dass Max Eberl bei einer internen Besprechung den Namen Vincent Kompany ins Spiel brachte", gab Rummenigge, heute im Aufsichtsrat des FCB aktiv, im Interview mit bundesliga.com Einblicke in die Trainersuche des FCB im Frühjahr 2024. "Ich fragte ihn: 'Bist du dir sicher?' Er sagte: 'Warum?' Ich antwortete: 'Er ist gerade aus der Premier League abgestiegen.'"

Weiter führte Rummenigge aus: "Wir hatten noch nie einen Trainer verpflichtet, der gerade abgestiegen war, weder in der Bundesliga noch anderswo. Wir diskutierten lange darüber, ob wir den Mut hätten, diesen Schritt zu wagen."

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Letztlich einigte man sich in der Führungsetage auf das Wagnis und verpflichtete Kompany als neuen Coach. Der Belgier übernahm nach einer titellosen Saison zum 1. Juli 2024 als neuen Cheftrainer der Münchner und beerbte Thomas Tuchel, von dem man sich zuvor einvernehmlich getrennt hatte. Kompany selbst war vor seiner Anstellung beim FCB mit dem FC Burnley aus der Premier League abgestiegen.

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Rummenigges Befürchtungen sollten sich indes nicht bewahrheiten. Beim FC Bayern arbeitet Kompany äußerst erfolgreich und holte seit seiner Ernennung unter anderem zwei deutsche Meisterschaften und einen DFB-Pokal mit dem FCB. "Er ist etwas Besonderes", sagt auch der ehemalige Vorstandsboss mittlerweile über den Belgier.

Wann kehrt Vincent Kompany auf die Bank des FC Bayern zurück?

Zuletzt hatte Kompany infolge eines Zusammenbruchs aufgrund einer Hirnhautreizung den Bayern nicht zur Verfügung gestanden. Inzwischen hat der Belgier seine Arbeit an der Säbener Straße jedoch wieder aufgenommen und wird nach der Länderspielpause auch wieder auf die Bank zurückkehren.

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Vor rund drei Wochen war der 40-Jährige nach seinem Kollaps am Rande einer Trainingseinheit der Bayern-Reserve ins Krankenhaus gebracht und Untersuchungen unterzogen worden. Eine Hirnhautreizung wurde dabei festgestellt und Kompany bei dessen anschließender Genesung ein striktes Fußballverbot erteilt. Während seiner Abwesenheit wurde er von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten.