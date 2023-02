Dinamo Zagreb vs. Hajduk Split heute im LIVE STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

In der kroatischen Liga trifft Dinamo Zagreb heute auf Hajduk Split. Gibt es in Deutschland eine Übertragung im LIVE STREAM und TV?

In der kroatischen Liga steht das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer Dinamo Zagreb und dem Zweitplatzierten Hajduk Split auf dem Programm. Ausgetragen wird die Partie am heutigen Sonntag, 26. Februar 2023, um 15.00 Uhr deutscher Zeit im Stadion Maksimir in der kroatischen Hauptstadt. Wird das Spiel in Deutschland live im TV oder STREAM übertragen? GOAL klärt auf.

GNK Dinamo Zagreb ist in der kroatischen Liga das Maß aller Dinge. Seit der Saison 2005/06 wurde die Mannschaft von Trainer Ante Cacic nur ein einziges Mal nicht Meister, in der Saison 2016/17 schnappte sich HNK Rijeka den Titel. Auch in der laufenden Runde sieht alles nach einer Titelverteidigung des Rekordmeisters aus, mit acht Punkten Vorsprung führt Zagreb das Tableau an.

Direkt dahinter steht allerdings der heutige Gegner aus Split. Zwar beträgt der Rückstand acht Punkte bei einer absolvierten Partie mehr, ein Sieg im direkten Duell könnte das Team von Coach Ivan Leko wieder näher an den Branchenprimus heranführen und die Liga ein wenig spannender machen. Allerdings sprechen die beiden direkten Duelle dieser Spielzeit nicht für Split, auf eine 1:4-Pleite am 5. Spieltag folgte ein 1:1 am 14. Spieltag. Gelingt vielleicht heute der erhoffte Sieg oder manifestiert Zagreb Platz eins?

Dinamo Zagreb empfängt heute Hajduk Split zum Spitzenspiel. Gibt es eine Übertragung in TV und LIVE STREAM?

Dinamo Zagreb vs. Hajduk Split heute im LIVE STREAM und TV: Infos zur Partie

Paarung: Dinamo Zagreb gegen Hajduk Split

Wettbewerb: 1. Kroatische Liga, 23. Spieltag

Datum: 26. Februar 2023 (heute), 15.00 Uhr

Stadion: Stadion Maksimir (Zagreb)

Dinamo Zagreb vs. Hajduk Split heute im LIVE STREAM und TV: Wie ist der Modus der kroatischen Liga?

Anders als beispielsweise in der Bundesliga treten in der höchsten kroatischen Spielklasse nicht 18 Teams, sondern lediglich zehn Mannschaften gegeneinander an. Insgesamt umfasst eine Saison 36 Spieltage, alle Vereine treffen viermal aufeinander.

Der Erstplatzierte ist im Anschluss direkt Meister und nimmt an der Champions-League-Quali teil, der Zweit- und Drittplatzierte sowie der Pokalsieger steigen in der zweiten Quali-Runde der Europa Conference League ein. Der Vorletzte muss in die Relegation, während das Schlusslicht absteigt.

Dinamo Zagreb vs. Hajduk Split heute im LIVE STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung im Fernsehen oder Pay-TV?

Nein, im Free-TV könnt Ihr die kroatische Liga nicht live verfolgen. Dasselbe gilt auch für das bezahlte Fernsehen.

Keiner der gängigen Pay-TV-Anbieter bietet eine Übertragung zu Zagreb gegen Split an.

Dinamo Zagreb vs. Hajduk Split heute im LIVE STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung im Internet?

Auch im Internet lässt sich die Begegnung nicht live verfolgen. Weder DAZN noch WOW, Sportdigital Fußball, MagentaTV oder RTL+ haben die kroatische Liga im Programm.

Somit müssen wir Euch leider enttäuschen. Das Spitzenspiel der kroatischen Liga könnt Ihr in Deutschland weder im TV noch im LIVE-STREAM sehen.

Dinamo Zagreb vs. Hajduk Split heute im LIVE STREAM und TV: Kroatische Teams in der Champions League

In der laufenden Saison schaffte Zagreb den Sprung in die Königsklasse, schied in einer Gruppe mit der AC Mailand, dem FC Chelsea und dem FC Salzburg allerdings als Tabellenletzter aus.

Qualifiziert sich Zagreb als Meister erneut für die Champions League, könnt Ihr immerhin einige Partien in der kommenden Saison live auf DAZN verfolgen. Reicht es "nur" für die Europa League oder die Europa Conference League, seht Ihr Dinamo sowie die weiteren kroatischen Vertreter bei RTL+.

Dinamo Zagreb vs. Hajduk Split heute im LIVE STREAM und TV: Keine Übertragung in Deutschland - Wertvollste Spieler beider Teams

Dinamo Zagreb ist für seine gute Jugendarbeit bekannt, so entstammt unter anderem Innenverteidiger Josko Gvardiol (RB Leipzig) der kroatischen Talenteschmiede. Mittlerweile ist der Nationalspieler laut transfermarkt.de bereits 75 Millionen Euro wert. Die fünf Spieler mit dem höchsten Marktwert von Zagreb bzw. Split seht Ihr nachfolgend.