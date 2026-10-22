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Falko Blöding

"Dieser Junge ist einfach anders": Thierry Henry erklärt die Genialität hinter Harry Kanes Abstoß

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal
H. Kane
D. Rice
T. Henry

Der Franzose hat sich in der Vergangenheit mehrfach als Kane-Fan geoutet. Am Mittwoch war er noch mehr als sonst begeistert.

Harry Kanes Leistung am Mittwochabend in der Champions League beim 2:2 des FC Bayern gegen Arsenal hat auch den früheren Gunners-Kapitän Thierry Henry schwer beeindruckt.

Kane glänzte in der Allianz Arena nicht nur mit einem Treffer und einem Assist, sondern auch mit einer umtriebigen Spielweise. Nach seiner Auszeichnung zum 'Man of the Match' bekannte der englische Torjäger selbst bei DAZN, er habe vor allem in der ersten Halbzeit "eine Art Quarterback" gespielt.

Während es bei Kane nicht ungewöhnlich ist, dass er sich immer wieder ins Mittelfeld fallen lässt und von dort die Bälle verteilt, bekam dies gegen Arsenal eine neue Dimension.

Für viel Erstaunen sorgte dabei noch während des Spiels auf Social Media Kanes Ausführen eines Abstoßes (!) nach einer Arsenal-Ecke in der 21. Minute. Gegen die weit aufgerückten Londoner schnappte sich Kane zügig den Ball, sah drei FCB-Angreifer starten und spielte einen perfekten Ball in die gegnerische Hälfte zu Alphonso Davies. Daraus resultierte beinahe ein Tor, einzig die glänzende Parade von Arsenal-Schlussmann David Raya gegen Serge Gnabry verhinderte dies.

Henry war in seiner Funktion als TV-Experte bei CBS Golazo gleichermaßen verwundert wie beeindruckt von Kanes Gedankenschnelligkeit. Er sezierte die Szene am Bildschirm. Zunächst einmal verstehe er generell nicht, warum Kontrahenten das gegen Arsenals Standardkünstler "nicht häufiger machen". An seinen Expertenkollegen Micah Richards gerichtet sagte er: "Wie oft saßen wir in Mannschaftsbesprechungen und der Trainer forderte, dass wir vorne durchstarten sollen und niemand hat wirklich aufgepasst? Kane war der einzige Spieler, der die Situation begriffen hat."

Thierry Henry über Harry Kane: "Dieser Junge ist einfach anders"

Henry ließ die Szene mehrfach abspielen, um zu zeigen, wie viele Akteure das eben nicht getan hatte. Der einstige Weltklassetorjäger staunte auch hier: "Dass ein Mittelstürmer einen Abschlag ausführt, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Er spielt das Spiel nicht, er denkt es. Dieser Junge ist einfach anders."

Ebenso auffällig war, dass Kane von Anfang an tief spielte. Zumindest verwunderte dies in der Halbzeitpause Bundestrainer Jürgen Klopp. Henry aber lobte das Vorgehen: "Er rennt hier zurück. Das habe ich selten erlebt. Eine Nummer neun, die so früh dorthin geht." Mit seinen Positionswechseln habe Kane Arsenals Innenverteidiger Ezri Konsa das Leben schwer gemacht. Und "nebenbei" dirigiere Kane noch all seine Mannschaftskameraden und zeige denen an, "wo sie spielen sollen".

Am kommenden Montag wird im Londoner Palladium Theatre der Ballon d’Or vergeben. Kane gilt nach seiner herausragenden Vorsaison als heißer Anwärter auf den Preis. Das Voting ist längst abgeschlossen, dennoch unterstrich der 33-Jährige am Mittwoch erneut, dass er auf einem enormen Niveau unterwegs ist.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Im Gespräch mit Kane später bekannte Henry: "Ich bin Franzose, also werde ich immer für die französischen Spieler sein. Aber du bist ein verdammt guter Spieler. Wenn Du gewinnst, werde ich sicher nicht klagen: 'Oh mein Gott, er hat gewonnen. Das ist nicht richtig.' (…) Du hast Deine Bewerbung abgegeben, gut gemacht."

Das sah auch Declan Rice, Arsenals Torschütze zum 2:2 kurz vor Schluss, so. Er meinte über seinen Three-Lions-Mitspieler: "Für mich ist er der klare Sieger. Er ist lächerlich, solch ein toller Spieler."

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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