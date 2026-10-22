Harry Kanes Leistung am Mittwochabend in der Champions League beim 2:2 des FC Bayern gegen Arsenal hat auch den früheren Gunners-Kapitän Thierry Henry schwer beeindruckt.

Kane glänzte in der Allianz Arena nicht nur mit einem Treffer und einem Assist, sondern auch mit einer umtriebigen Spielweise. Nach seiner Auszeichnung zum 'Man of the Match' bekannte der englische Torjäger selbst bei DAZN, er habe vor allem in der ersten Halbzeit "eine Art Quarterback" gespielt.

Während es bei Kane nicht ungewöhnlich ist, dass er sich immer wieder ins Mittelfeld fallen lässt und von dort die Bälle verteilt, bekam dies gegen Arsenal eine neue Dimension.

Für viel Erstaunen sorgte dabei noch während des Spiels auf Social Media Kanes Ausführen eines Abstoßes (!) nach einer Arsenal-Ecke in der 21. Minute. Gegen die weit aufgerückten Londoner schnappte sich Kane zügig den Ball, sah drei FCB-Angreifer starten und spielte einen perfekten Ball in die gegnerische Hälfte zu Alphonso Davies. Daraus resultierte beinahe ein Tor, einzig die glänzende Parade von Arsenal-Schlussmann David Raya gegen Serge Gnabry verhinderte dies.

Henry war in seiner Funktion als TV-Experte bei CBS Golazo gleichermaßen verwundert wie beeindruckt von Kanes Gedankenschnelligkeit. Er sezierte die Szene am Bildschirm. Zunächst einmal verstehe er generell nicht, warum Kontrahenten das gegen Arsenals Standardkünstler "nicht häufiger machen". An seinen Expertenkollegen Micah Richards gerichtet sagte er: "Wie oft saßen wir in Mannschaftsbesprechungen und der Trainer forderte, dass wir vorne durchstarten sollen und niemand hat wirklich aufgepasst? Kane war der einzige Spieler, der die Situation begriffen hat."

Thierry Henry über Harry Kane: "Dieser Junge ist einfach anders"

Henry ließ die Szene mehrfach abspielen, um zu zeigen, wie viele Akteure das eben nicht getan hatte. Der einstige Weltklassetorjäger staunte auch hier: "Dass ein Mittelstürmer einen Abschlag ausführt, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Er spielt das Spiel nicht, er denkt es. Dieser Junge ist einfach anders."

Ebenso auffällig war, dass Kane von Anfang an tief spielte. Zumindest verwunderte dies in der Halbzeitpause Bundestrainer Jürgen Klopp. Henry aber lobte das Vorgehen: "Er rennt hier zurück. Das habe ich selten erlebt. Eine Nummer neun, die so früh dorthin geht." Mit seinen Positionswechseln habe Kane Arsenals Innenverteidiger Ezri Konsa das Leben schwer gemacht. Und "nebenbei" dirigiere Kane noch all seine Mannschaftskameraden und zeige denen an, "wo sie spielen sollen".

Am kommenden Montag wird im Londoner Palladium Theatre der Ballon d’Or vergeben. Kane gilt nach seiner herausragenden Vorsaison als heißer Anwärter auf den Preis. Das Voting ist längst abgeschlossen, dennoch unterstrich der 33-Jährige am Mittwoch erneut, dass er auf einem enormen Niveau unterwegs ist.

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Im Gespräch mit Kane später bekannte Henry: "Ich bin Franzose, also werde ich immer für die französischen Spieler sein. Aber du bist ein verdammt guter Spieler. Wenn Du gewinnst, werde ich sicher nicht klagen: 'Oh mein Gott, er hat gewonnen. Das ist nicht richtig.' (…) Du hast Deine Bewerbung abgegeben, gut gemacht."

Das sah auch Declan Rice, Arsenals Torschütze zum 2:2 kurz vor Schluss, so. Er meinte über seinen Three-Lions-Mitspieler: "Für mich ist er der klare Sieger. Er ist lächerlich, solch ein toller Spieler."