Der ehemalige Weltklassespieler Yaya Toure ist als Trainer noch überhaupt nicht in der Champions League angekommen.

Mit Slovan Bratislava, das er seit dem vergangenen Sommer trainiert, hat der Mann aus der Elfenbeinküste nun gar einen CL-Rekord aufgestellt, den niemand haben will.

Am Dienstagabend verlor Toures Mannschaft am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase beim LASK in Österreich mit 0:4. Damit ist Slovan nun der erste Verein in der Geschichte der Königsklasse, der in den ersten vier Partien einer CL-Saison jeweils mit mindestens drei Toren Unterschied verloren hat.

Yaya Toure und Slovan Bratislava in der Champions League: Torverhältnis 1:17

Bratislava war zum Auftakt von Titelverteidiger PSG vermöbelt worden (1:6), vor der deftigen Klatsche in Linz setzte es auch gegen den VfB Stuttgart (0:3) und bei der AS Rom (0:4) deutliche Pleiten. Mit einem verheerenden Torverhältnis von 1:17 und 0 Punkten ist der slowakische Meister in der Tabelle der Ligaphase der Champions League Letzter.

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Beim LASK, dem auf dem Papier bisher schwächsten Gegner dieser Saison in der Königsklasse, hatte Bratislava eigentlich auf die ersten Punkte gehofft. Schon zur Pause lag die Toure-Elf allerdings aussichtslos 0:3 hinten, kurz nach Wiederanpfiff gelang den Österreichern sogar das vierte Tor und die Partie war endgültig entschieden.

"Ehrlich gesagt ist es gerade echt schwierig", sagte ein niedergeschlagener Toure nach der neuerlichen Niederlage. "Sie waren aggressiver, vielleicht haben wir nicht genug gekämpft."

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Als Spieler stand der ehemalige ivorische Nationalspieler noch für ganz andere Ansprüche in der Champions League. In der Saison 2008/09 gewann er mit dem FC Barcelona sogar den Henkelpott, absolvierte auf dem Weg dorthin zehn Einsätze und stand beim 2:0-Finaltriumph über Manchester United die vollen 90 Minuten über auf dem Rasen.

Yaya Toure ist seit Sommer Trainer bei Slovan Bratislava

Für Barca, Olympiakos Piräus und Manchester City absolvierte Toure, der über Jahre hinweg zu den besten zentralen Mittelfeldspielern der Welt zählte, insgesamt 70 Spiele in der Champions League. 2020 beendete der Ivorer seine aktive Karriere und startete gut ein Jahr später eine Trainerlaufbahn. Unter anderem arbeitete Toure als Jugendcoach bei Tottenham Hotspur (2022 bis 2023) oder Co-Trainer der saudi-arabischen Nationalmannschaft (2023 bis 2024). Der Posten in Bratislava, wo er bis 2029 unterschrieben hat, ist nun die erste Anstellung des 43-Jährigen als Chefcoach im Profibereich.

Neben den vielen Enttäuschungen auf internationaler Bühne läuft es für die Slowaken unter Toure bisher auch in der heimischen Liga nicht nach Plan. Nach 13 Spieltagen ist Slovan zwar Zweiter, allerdings droht man erstmals seit 2018 den Meistertitel zu verpassen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Dunajska Streda beträgt bereits acht Punkte.

In der Champions League könnte Slovan indes in den verbleibenden vier Partien der Ligaphase noch einen weiteren unrühmlichen Rekord aufstellen. Angefangen mit den beiden Niederlagen gegen die AC Milan 1992 hat Bratislava nun 14 Champions-League-Spiele in Folge verloren. Den Negativrekord hält hier Jeunesse Esch aus Luxemburg, das im Vorgängerwettbewerb Europapokal der Landesmeister zwischen 1973 und 1987 16-mal in Folge unterlegen war.

Bei weiteren Niederlagen in den anstehenden CL-Spielen gegen Betis Sevilla (24. November) und Shakhtar Donezk (9. Dezember) würde Slovan Eschs Negativmarke einstellen. Danach treffen die Slowaken noch auf den OSC Lille (19. Januar, auswärts) und Inter Mailand (27. Januar, zuhause).