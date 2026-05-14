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Germany 2014 World Cup
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Die WM-Finals von 1930 bis 2022 im Überblick: Alle Sieger und Finalisten der Weltmeisterschaften

Weltmeisterschaft
Argentinien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Uruguay
England

War Schweden schon einmal in einem WM-Finale? Wie oft stand Argentinien im Endspiel? GOAL liefert die Antworten in der Übersicht zu allen Weltmeisterschafts-Endspielen.

Außer Brasilien stand keine Fußball-Nation so oft im Finale einer Weltmeisterschaft wie Deutschland. Achtmal erreichten die Männer mit dem Adler auf der Brust das Endspiel einer Endrunde. 1954, 1974, 1990 und zuletzt 2014 gewannen die deutschen Kicker den Pokal. Nur Brasilien (5) und Italien, das vier von sechs Endspielen gewann, waren ähnlich erfolgreich wie das DFB-Team.

WM 1930 (Uruguay)

  • Weltmeister: Uruguay
  • Finale: Uruguay - Argentinien 4:2
  • Spiel um Platz 3: ---

WM 1934 (Italien)

  • Weltmeister: Italien
  • Finale: Italien - CSSR 2:1 n.V.
  • Spiel um Platz 3: Deutschland - Österreich 3:2

WM 1938 (Frankreich)

  • Weltmeister: Italien
  • Finale: Italien - Ungarn 4:2
  • Spiel um Platz 3: Brasilien - Schweden 4:2

WM 1950 (Brasilien)

  • Weltmeister: Uruguay
  • Finale: Brasilien, Schweden, Uruguay und Spanien spielten den Titel in einer Endrunde aus
  • Spiel um Platz 3: ---

WM 1954 (Schweiz)

  • Weltmeister: Deutschland
  • Finale: Deutschland - Ungarn 3:2
  • Spiel um Platz 3: Österreich - Uruguay 3:1

WM 1958 (Schweden)

  • Weltmeister: Brasilien
  • Finale: Brasilien - Schweden 5:2
  • Spiel um Platz 3: Frankreich - Deutschland 6:3

WM 1962 (Chile)

  • Weltmeister: Brasilien
  • Finale: Brasilien - CSSR 3:1
  • Spiel um Platz 3: Chile - Juguslawien 1:0

WM 1966 (England)

  • Weltmeister: England
  • Finale: England - Deutschland 4:2 n.V.
  • Spiel um Platz 3: Portugal - UdSSR 2:1

WM 1970 (Mexiko)

  • Weltmeister: Brasilien
  • Finale: Brasilien - Italien 4:1
  • Spiel um Platz 3: Deutschland - Uruguay 1:0

WM 1974 (Deutschland)

  • Weltmeister: Deutschland
  • Finale: Niederlande - Deutschland 1:2
  • Spiel um Platz 3: Brasilien - Polen 0:1

WM 1978 (Argentinien)

  • Weltmeister: Argentinien
  • Finale: Argentinien - Niederlande 3:1 n.V.
  • Spiel um Platz 3: Brasilien - Italien 2:1

WM 1982 (Spanien)

  • Weltmeister: Italien
  • Finale: Italien - Deutschland 3:1
  • Spiel um Platz 3: Polen - Frankreich 3:2

WM 1986 (Mexiko)

  • Weltmeister: Argentinien
  • Finale: Argentinien - Deutschland 3:2
  • Spiel um Platz 3: Frankreich - Belgien 4:2 n.V.

WM 1990 (Italien)

  • Weltmeister: Deutschland
  • Finale: Deutschland - Argentinien 1:0
  • Spiel um Platz 3: Italien - England 2:1

WM 1994 (USA)

  • Weltmeister: Brasilien
  • Finale: Brasilien - Italien 3:2 n.E.
  • Spiel um Platz 3: Schweden - Bulgarien 4:0

WM 1998 (Frankreich)

  • Weltmeister: Frankreich
  • Finale: Brasilien - Frankreich 0:3
  • Spiel um Platz 3: Niederlande - Kroatien 1:2

WM 2002 (Japan / Südkorea)

  • Weltmeister: Brasilien
  • Finale: Deutschland - Brasilien 0:2
  • Spiel um Platz 3: Südkorea - Türkei 2:3

WM 2006 (Deutschland)

  • Weltmeister: Italien
  • Finale: Italien - Frankreich 5:3 n.E.
  • Spiel um Platz 3: Deutschland - Portugal 3:1

WM 2010 (Südafrika))

  • Weltmeister:Spanien
  • Finale: Niederlande - Spanien 0:1 n.V.
  • Spiel um Platz 3: Uruguay - Deutschland 2:3

WM 2014 (Brasilien)

  • Weltmeister:Deutschland
  • Finale: Deutschland - Argentinien 1:0 n.V.
  • Spiel um Platz 3: Brasilien - Niederlande 0:3

WM 2018 (Russland)

  • Weltmeister: Frankreich
  • Finale: Frankreich - Kroatien 4:2
  • Spiel um Platz 3: Belgien - England 2:0

WM 2022 (Katar)

  • Weltmeister: Argentinien
  • Finale: Argentinien vs. Frankreich 4:3 n. E.
  • Spiel um Platz 3: Kroatien vs. Marokko 2:1

Die eltmeister von 1930 bis 2022

JahrAustragungsortWeltmeister
1930UruguayUruguay
1934ItalienItalien
1938FrankreichItalien
1950BrasilienUruguay
1954SchweizDeutschland
1958SchwedenBrasilien
1962ChileBrasilien
1966EnglandEngland
1970MexikoBrasilien
1974DeutschlandDeutschland
1978ArgentinienArgentinien
1982SpanienItalien
1986MexikoArgentinien
1990ItalienDeutschland
1994USABrasilien
1998FrankreichFrankreich
2002Japan und SüdkoreaBrasilien
2006DeutschlandItalien
2010SüdafrikaSpanien
2014BrasilienDeutschland
2018RusslandFrankreich
2022KatarArgentinien
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