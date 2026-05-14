Die WM-Finals von 1930 bis 2022 im Überblick: Alle Sieger und Finalisten der Weltmeisterschaften

Außer Brasilien stand keine Fußball-Nation so oft im Finale einer Weltmeisterschaft wie Deutschland. Achtmal erreichten die Männer mit dem Adler auf der Brust das Endspiel einer Endrunde. 1954, 1974, 1990 und zuletzt 2014 gewannen die deutschen Kicker den Pokal. Nur Brasilien (5) und Italien, das vier von sechs Endspielen gewann, waren ähnlich erfolgreich wie das DFB-Team.

WM 1930 (Uruguay)

Weltmeister: Uruguay

Finale: Uruguay - Argentinien 4:2

Uruguay - Argentinien 4:2 Spiel um Platz 3: ---

WM 1934 (Italien)

Weltmeister: Italien

Finale: Italien - CSSR 2:1 n.V.

Italien - CSSR 2:1 n.V. Spiel um Platz 3: Deutschland - Österreich 3:2

WM 1938 (Frankreich)

Weltmeister: Italien

Finale: Italien - Ungarn 4:2

Italien - Ungarn 4:2 Spiel um Platz 3: Brasilien - Schweden 4:2

WM 1950 (Brasilien)

Weltmeister: Uruguay

Finale: Brasilien, Schweden, Uruguay und Spanien spielten den Titel in einer Endrunde aus

Brasilien, Schweden, Uruguay und Spanien spielten den Titel in einer Endrunde aus Spiel um Platz 3: ---

WM 1954 (Schweiz)

Weltmeister: Deutschland

Finale: Deutschland - Ungarn 3:2

Deutschland - Ungarn 3:2 Spiel um Platz 3: Österreich - Uruguay 3:1

WM 1958 (Schweden)

Weltmeister: Brasilien

Finale: Brasilien - Schweden 5:2

Brasilien - Schweden 5:2 Spiel um Platz 3: Frankreich - Deutschland 6:3

WM 1962 (Chile)

Weltmeister: Brasilien

Finale: Brasilien - CSSR 3:1

Brasilien - CSSR 3:1 Spiel um Platz 3: Chile - Juguslawien 1:0

WM 1966 (England)

Weltmeister: England

Finale: England - Deutschland 4:2 n.V.

England - Deutschland 4:2 n.V. Spiel um Platz 3: Portugal - UdSSR 2:1

WM 1970 (Mexiko)

Weltmeister: Brasilien

Finale: Brasilien - Italien 4:1

Brasilien - Italien 4:1 Spiel um Platz 3: Deutschland - Uruguay 1:0

WM 1974 (Deutschland)

Weltmeister: Deutschland

Finale: Niederlande - Deutschland 1:2

Niederlande - Deutschland 1:2 Spiel um Platz 3: Brasilien - Polen 0:1

WM 1978 (Argentinien)

Weltmeister: Argentinien

Finale: Argentinien - Niederlande 3:1 n.V.

Argentinien - Niederlande 3:1 n.V. Spiel um Platz 3: Brasilien - Italien 2:1

WM 1982 (Spanien)

Weltmeister: Italien

Finale: Italien - Deutschland 3:1

Italien - Deutschland 3:1 Spiel um Platz 3: Polen - Frankreich 3:2

WM 1986 (Mexiko)

Weltmeister: Argentinien

Finale: Argentinien - Deutschland 3:2

Argentinien - Deutschland 3:2 Spiel um Platz 3: Frankreich - Belgien 4:2 n.V.

WM 1990 (Italien)

Weltmeister: Deutschland

Finale: Deutschland - Argentinien 1:0

Deutschland - Argentinien 1:0 Spiel um Platz 3: Italien - England 2:1

WM 1994 (USA)

Weltmeister: Brasilien

Finale: Brasilien - Italien 3:2 n.E.

Brasilien - Italien 3:2 n.E. Spiel um Platz 3: Schweden - Bulgarien 4:0

WM 1998 (Frankreich)

Weltmeister: Frankreich

Finale: Brasilien - Frankreich 0:3

Brasilien - Frankreich 0:3 Spiel um Platz 3: Niederlande - Kroatien 1:2

WM 2002 (Japan / Südkorea)

Weltmeister: Brasilien

Finale: Deutschland - Brasilien 0:2

Deutschland - Brasilien 0:2 Spiel um Platz 3: Südkorea - Türkei 2:3

WM 2006 (Deutschland)

Weltmeister: Italien

Finale: Italien - Frankreich 5:3 n.E.

Italien - Frankreich 5:3 n.E. Spiel um Platz 3: Deutschland - Portugal 3:1

WM 2010 (Südafrika))

Weltmeister: Spanien

Finale: Niederlande - Spanien 0:1 n.V.

Niederlande - Spanien 0:1 n.V. Spiel um Platz 3: Uruguay - Deutschland 2:3

WM 2014 (Brasilien)

Weltmeister: Deutschland

Finale: Deutschland - Argentinien 1:0 n.V.

Deutschland - Argentinien 1:0 n.V. Spiel um Platz 3: Brasilien - Niederlande 0:3

WM 2018 (Russland)

Weltmeister: Frankreich

Finale: Frankreich - Kroatien 4:2

Frankreich - Kroatien 4:2 Spiel um Platz 3: Belgien - England 2:0

WM 2022 (Katar)

Weltmeister: Argentinien

Finale: Argentinien vs. Frankreich 4:3 n. E.

Argentinien vs. Frankreich 4:3 n. E. Spiel um Platz 3: Kroatien vs. Marokko 2:1

Die eltmeister von 1930 bis 2022