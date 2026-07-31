Für Basaksehir und Trainer Nuri Sahin hat die Pflichtspielsaison 2026/27 mit einer herben Enttäuschung begonnen.

Nach einer 0:2-Niederlage im Rückspiel bei Inter Turku (Finnland) am Donnerstagabend musste der favorisierte türkische Erstligist in der 2. Runde der Qualifikation zur Conference League bereits die Segel streichen und spielt damit in der anstehenden Spielzeit nicht international.

Schon im Hinspiel vergangene Woche, für Basaksehir der Pflichtspielauftakt, hatte die Sahin-Elf enttäuscht und war zuhause nicht über ein 1:1 hinaus gekommen. Im zweiten Duell mit dem Tabellenzweiten der finnischen Liga (in Finnland wird im Kalenderjahr gespielt) gerieten die Türken in der 18. Minute in Rückstand, als Mittelstürmer Jasse Tuominen für Turku traf. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte dann der Nigerianer Clinton Jephta auf 2:0 für die Gastgeber (47.), in der Folge konnte sich Basaksehir nicht mehr in die Partie zurück kämpfen.

"Die Wahrheit passiert immer auf dem Platz. Wir haben den Einzug in die nächste Runde heute zu keinem Zeitpunkt des Spiels verdient", kritisierte Sahin den Auftritt seines Teams nach Abpfiff. "Wir sollten diese Enttäuschung heute fühlen. Das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung für uns alle", führte der ehemalige Spieler und Trainer von Borussia Dortmund aus. Den Ex-Bundesligastürmer Davie Selke (u.a. Bremen, Hertha und HSV) hatte Sahin von Beginn an aufgeboten, nach einer enttäuschenden Leistung allerdings zur Pause ausgewechselt.

Nuri Sahin heuerte nach Aus beim BVB bei Basaksehir an

Sahin, der als Spieler 274-mal für den BVB aufgelaufen war, hatte im Sommer 2024 das Cheftrainer-Amt bei der Borussia übernommen. Schon nach gut einem halben Jahr musste er allerdings wieder gehen und heuerte nach einigen Monaten Pause im September 2025 schließlich bei Basaksehir an.





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Der Klub aus Istanbul hatte da gerade einen schwachen Saisonstart hinter sich, Sahin stabilisierte die Mannschaft und landete letztlich noch auf Platz 5, womit die Hoffnung auf internationalen Fußball verbunden war. Diese ist mit dem Aus in Conference-League-Quali-Runde 2 nun jäh vom Tisch gewischt worden.

Conference League: Inter Turku trifft nun auf Vaduz

Für Sahin, dessen Vertrag bis 2028 läuft, gilt es nun, den verpatzten Pflichtspielstart schnellstmöglich aus den Köpfen zu bekommen. "Wir haben nicht so gespielt, wie wir es trainiert hatten. Das heißt, ich habe es nicht gut genug vermittelt. Die Verantwortung liegt bei mir", nahm er die Pleite auf seine Kappe. In gut zwei Wochen soll es wieder besser laufen, dann trifft Basaksehir zum Start in die neue Süper-Lig-Saison zuhause auf Kocaelispor. Danach hat es das Auftaktprogramm mit einem Auswärtsspiel bei Trabzonspor (2. Spieltag) und dem frühen Duell mit Meister Galatasaray (4. Spieltag) durchaus in sich.

Für Turku geht es nach dem Überraschungscoup gegen Basaksehir in der Conference-League-Quali nun übrigens als Favorit weiter, in Runde 3 treffen die Finnen auf Underdog FC Vaduz aus Liechtenstein. Sollte man weiterkommen, müsste Turku danach auch noch die Playoffs überstehen, um es in die Ligaphase zu schaffen.