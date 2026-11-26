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Nottingham Forest steckt im Abstiegskampf der Premier League. Oliver Glasner spricht Defizite offen an.

Oliver Glasner zieht bei Nottingham Forest die Daumenschrauben an. Dabei scheut er klare Worte in Richtung seiner Spieler nicht. Der ehemalige Bundesligatrainer (VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt) sprach wenige Tage nach der 0:2-Niederlage Forests in der Premier League gegen den AFC Bournemouth Klartext. Ein erheblicher Kritikpunkt waren die teils mangelhaften Sprachkenntnisse innerhalb der Mannschaft, die Glasner im vergangenen Sommer übernommen hatte.

Der Österreicher sagte: "Stabilität in einem Verein bedeutet, Standards zu haben. Jeder, der zu uns kommt, verpflichtet sich, diese Standards einzuhalten. Ganz ehrlich: Ich denke, dass die Standards nicht hoch genug waren."

Ein klarer Verweis unter anderem auf die turbulente Vorsaison, in der Nottingham mit Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche und Vitor Pereira gleich vier Cheftrainer verschliss.

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Unter anderem seien die von Glasner geforderten Standards das Erlernen der englischen Sprachen: "Wir haben Spieler, die seit vier Jahren hier sind und kein Englisch sprechen. Wenn man nach Italien geht, gibt jeder Spieler schon nach drei Monaten seine Interviews auf Italienisch. Für mich gilt: Wenn ich in England Trainer sein will, muss ich Englisch sprechen. Wenn ich in Italien Trainer sein will, muss ich Italienisch sprechen."

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Die Alternative laute für ihn: "Oliver Glasner, wenn du in deinem Dialekt sprechen willst, bleib zu Hause in Österreich - dort versteht dich jeder, aber sonst nirgendwo."

Glasner verließ nach der vergangenen Spielzeit Crystal Palace auf eigenen Wunsch. Dort hatte er zwei Jahre lang erfolgreiche Arbeit geleistet. Nachdem er bei mehreren namhaften Vereinen gehandelt worden war, heuerte er durchaus überraschend schließlich bei Forest an. Versüßt soll ihm dieser Schritt mit einem kolportierten Jahresgehalt von umgerechnet 15,5 Millionen Euro worden sein. Glasner gehört damit zu den bestbezahlten Trainern Europas.

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Sein Ziel mit dem Traditionsverein ist klar: "Wir wollen eine stabile Nottingham-Forest-Mannschaft aufbauen, die konstant in der oberen Hälfte der Premier League mitspielen kann."

Getty Images

Nottingham Forest holte unter Oliver Glasner nur zwei Siege

Davon allerdings ist der Klub aktuell weit entfernt, was unter anderem eben Glasners Kritik hervorrief. Nottingham präsentiert sich in der laufenden Saison inkonstant und findet sich nach elf Spieltagen mit mageren neun Punkten nur auf dem 17. Tabellenplatz im englischen Oberhaus wieder.

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Forest gewann erst zwei Spiele, eines davon allerdings gegen Vizemeister Manchester City. Auf jenen überraschenden Erfolg und die damit verbundene Hoffnung auf eine Trendwende folgte indes die Pleite gegen die Cherries.

Trotz der mageren Ausbeute soll Glasner (Vertrag bis 2929) beim mächtigen Klubbesitzer Evangelos Marinakis nach einem Treffen in London am Montag fest im Sattel sitzen. Dieses sei "fantastisch" gelaufen, so der Coach. Unter anderem sei es um Transfers im Januar gegangen: "Er hat mich gefragt: 'Was brauchst du, was möchtest du hier verbessern - im Kader, im Staff und im Umfeld?'"