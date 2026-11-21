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Der Schock beim FC Bayern sitzt weiterhin tief. Nun gab es ein weiteres Update zu Harry Kanes Gesundheitszustand.

Wie der FC Bayern München am Samstag verkündete, wurde Harry Kane nach seinem Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk noch in der Nacht erfolgreich operiert.

Demnach beginne der Engländer nun sein Rehaprogramm. Kane hatte sich während des enttäuschenden 1:1 gegen den 1. FC Köln verletzt und musste bereits nach rund 20 Minuten ausgewechselt werden.

"Wir wünschen ihm eine gute Besserung und hoffen, dass er bald wieder auf dem Platz steht und stärker zurückkommt", sagte Präsident Herbert Hainer auf der Jahreshauptversammlung am Samstag (bei SPOX im Liveticker). Die Ausfallzeit wird wohl mindestens drei Monate betragen.

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In einem Instagram-Beitrag meldete sich auch schon Kane zu Wort. "Die Höhen und Tiefen des Lebens! Offensichtlich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist es eine Gelegenheit, Resilienz und Verbesserung zu zeigen. Ich werde frisch und bereit zurückkehren für den entscheidenden Teil der Saison!", schrieb er zu einem Bild, das ihn auf dem Krankenbett sitzend mit Schiene am linken Fuß zeigt.

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Bei Michael Olise gebe es derweil Hoffnung, dass er bald wieder einsatzbereit ist, erklärte Hainer. Auch der Franzose hatte den Platz vorzeitig verlassen müssen.