Der Schock beim FC Bayern sitzt weiterhin tief. Nun gab es ein weiteres Update zu Harry Kanes Gesundheitszustand.
Wie der FC Bayern München am Samstag verkündete, wurde Harry Kane nach seinem Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk noch in der Nacht erfolgreich operiert.
Demnach beginne der Engländer nun sein Rehaprogramm. Kane hatte sich während des enttäuschenden 1:1 gegen den 1. FC Köln verletzt und musste bereits nach rund 20 Minuten ausgewechselt werden.
"Wir wünschen ihm eine gute Besserung und hoffen, dass er bald wieder auf dem Platz steht und stärker zurückkommt", sagte Präsident Herbert Hainer auf der Jahreshauptversammlung am Samstag (bei SPOX im Liveticker). Die Ausfallzeit wird wohl mindestens drei Monate betragen.
In einem Instagram-Beitrag meldete sich auch schon Kane zu Wort. "Die Höhen und Tiefen des Lebens! Offensichtlich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist es eine Gelegenheit, Resilienz und Verbesserung zu zeigen. Ich werde frisch und bereit zurückkehren für den entscheidenden Teil der Saison!", schrieb er zu einem Bild, das ihn auf dem Krankenbett sitzend mit Schiene am linken Fuß zeigt.
Bei Michael Olise gebe es derweil Hoffnung, dass er bald wieder einsatzbereit ist, erklärte Hainer. Auch der Franzose hatte den Platz vorzeitig verlassen müssen.
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Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.
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⚽ Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.
🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:
Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.